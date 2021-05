Estudio encuentra que el ibuprofeno puede ser seguro para su uso en pacientes Covid-19

Una reciente investigación ha demostrado que el uso de Ibuprofeno no agrava la enfermedad Covid-19, contradiciendo lo que se pensaba al inicio de la pandemia.

El estudio fue publicado en la revista The Lancet Rheumatology, en el que se explica que el uso de antiinflamatorios no esteroideos no se ha asociado a un aumento de la mortalidad ni de la gravedad de la Covid-19.

El estudio fue realizado por la Universidad de Edimburgo y fue encabezado por el doctor Ewen Harrison en el que se incluyeron datos de 72 mil pacientes y en el se aclara que el ibuprofeno puede usarse de manera segura en este tipo de pacientes.

Se analizaron los datos de personas que tomaron ibuprofeno y los que no lo hicieron antes de ingresar al hospital y se encontró que la tasa de mortalidad era similar para ambos grupos de pacientes (31,3% y 30,4%, respectivamente).

El ibuprofeno es uno de los medicamentos de venta libre mas utilizado para tratar los dolores comunes de la fiebre y los dolores.

Al inicio de la pandemia se pidió a las personas no automedicarse con ibuprofeno, a pesar que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya había indicado que no existía riesgo adicional alguno por el uso de ibuprofeno como tratamiento paliativo.

Sin embargo, el autor del estudio indica que aún se necesitan más estudios, pues los investigadores no tuvieron en cuenta la duración del tratamiento.