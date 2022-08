Estudio encuentra que los edulcorantes no son seguros para consumo

Un estudio de un laboratorio de Israel ha encontrado que los edulcorantes deberían dejar de ser considerados como seguros para el consumo humano porque pueden aumentar los niveles de azúcar en la sangre.

El estudio fue encabezado por el doctor Eran Elinav, quien trabaja para el Instituto de Ciencias Weizmann, dijo que, a menos que sus preocupaciones resulten infundadas, los edulcorantes no deberían ser considerados seguros.

Según el estudio, publicado en Diario Celular, El consumo de sacarina y sucralosa es perjudicial para la capacidad de los adultos sanos para eliminar la glucosa de sus cuerpos.

El estudio se basa en observaciones realizadas durante ocho años en trabajos con roedores. El doctor dijo que los edulcorantes fueron introducidos para satisfacer las necesidades endulzantes con un daño mínimo a los niveles de glucosa, pero que “pueden haber contribuido directamente a la microepidemia que ellos mismos pretendían combatir”.

Luego del estudio con ratones, los especialistas observaron a docenas de adultos que evitan el consumo de edulcorantes. “Nuestra experiencia ha demostrado que los edulcorantes no nutritivos pueden afectar las respuestas de glucosa al alterar nuestro microbioma”, dijo Elinav.

“Descubrimos que la composición y la función de los microbios cambian en respuesta al consumo de los cuatro dulces, lo que significa que no están inactivos en el cuerpo humano”, afirmó Elinav.

Los científicos trasplantaron heces de algunas de las personas del experimento a roedores que habían sido criados para que no contuvieran sus propias bacterias intestinales. Descubrieron que los ratones con heces de personas cuya tolerancia a la glucosa se vio gravemente afectada por los edulcorantes también tenían menos capacidad para excretar glucosa.

Lo anterior reforzó la idea de que los componentes de los edulcorantes afectaron la tolerancia a la glucosa. El médico israelí dijo que los edulcorantes no nutritivos no son inertes para el cuerpo humano, la carga de probar o refutar sus efectos potenciales sobre la salud humana recae en quienes promueven su uso, y no debemos asuma que son seguros hasta que se demuestre lo contrario. Hasta entonces, aconseja, con precaución.