Estudio revela extraña enfermedad luego de un orgasmo

Un estudio reciente ha encontrado que los hombres pueden presentar algunos síntomas similares a un resfriado después de culminar el acto sexual, como una extraña gripe postcoital.Los síntomas son picazón y ardor en los ojos, congestionamiento nasal y fiebre, que no se asocian a la humead del ambiente, sino al propio semen.

El estudio fue realizado por la Universidad de Tulane en Louisiana, Estados Unidos, ha indicado que cada vez es más frecuente que los hombres enfermen tras llegar al orgasmo. Se trata del Síndrome de enfermedad Postorgásmisca (POIS por sus siglas en inglés).

Esta puede producirse durante la masturbación, el sexo o los sueños húmedos, a demás de los síntomas mencionados con anterioridad, también suele ocurrir cambios en el estado de ánimo e irritabilidad.

Los síntomas pueden durar hasta una semana y pueden aparecer de inmediato o algunas horas después del orgasmo. Esta afección está catalogada dentro de las enfermedades raras y es difícil de diagnosticar, pues cuando alguien enferma de gripe, no lo asocia al sexo, sino a no abrigarse bien, a andar con el pelo mojado, etc.

Aún no existe tratamiento para esta enfermedad y lo único que puede funcionar es la abstinencia, lo que puede afectar severamente sus relaciones sentimentales.

El estudio también encontró que el 50 por ciento de los hombres que padecen POIS presentan también eyaculación precoz y que al menos una mujer también presentó los síntomas tras exponerse al contacto con fluido masculino.

Existe un foro, POIS Center, que trabaja para que esta enfermedad no se convierta en un tabú. Pues consideran que al hablar sobre él sería más fácil encontrar un tratamiento. En este foro quienes lo padecen pueden compartir experiencias y técnicas utilizadas para llevar una visa sexual plena.

