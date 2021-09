Estudio revela los efectos de la azitromicina en la Covid-19

México.- Un nuevo estudio entre enfermos ambulatorios con covid-19 en Estados Unidos reveló que el tratamiento con una dosis única de azitromicina en comparación con placebo no resultó en una mayor probabilidad de estar libre de síntomas el día 14.

Por lo cual, los científicos que llevaron a cabo la investigación señalan que los hallazgos no apoyan el uso rutinario de azitromicina para pacientes con SARS-CoV- 2. A pesar de que esto ha sido común en la práctica de muchos médicos recetarla desde la primera ola de covid-19.

La investigación científica fue publicada en la revista Jama y fue realizada por los investigadores Oldenburg, Pinsky y Brogdon de la Universidad de California y Stanford. El estudio fue financiado por Bill y Melinda Gates.

En México diversos médicos y divulgadores científicos han estado señalando evitar consumir algunos medicamentos como medida preventiva o en alguna etapa de la covid-19, como lo señala el Dr. Guillermo Torre, director de TecSalud, quien expuso: “Azitromicina, ivermectina. No son útiles. No gastes ni tu dinero ni tengas falsa expectativa. Si tienes covid y tu oxigenación (mayor a) 92 % no necesitas eso”, publicó Conecta, el sitio de noticas del Tec de Monterrey.

Efectos

Para probar los efectos de la azitromicina sobre la covid-19, los investigadores de Stanford y la Universidad de California realizaron un ensayo aleatorizado que incluyó a 263 participantes con infección por SARS-CoV-2, el tratamiento con una dosis oral única de azitromicina, 1.2 g, frente a placebo. Esto dio como resultado una ausencia de síntomas de covid-19 en el día 14 en 50 % frente a 50 %; lo cual se concluye que el medicamento no ayudó a evitar los síntomas.

De todos los participantes, 171 se asignaron al azar para tomar azitromicina y 92 se les dio un placebo, informaron los científicos. Los síntomas más comúnmente notificados al inicio del estudio fueron tos (azitromicina, 65 %; placebo, 66 %), fatiga (azitromicina, 63 %; placebo, 60 %) y fiebre (azitromicina, 51 %; placebo, 44 %). La mayoría de los participantes informaron síntomas múltiples (azitromicina, 89,%; placebo, 89 %).

Se dio a conocer que para el día 3, más participantes informaron eventos adversos gastrointestinales en el grupo de azitromicina en comparación con el placebo, incluida la diarrea (azitromicina, 41 % placebo, 17 %), dolor abdominal (azitromicina, 17 %; placebo, 1 %) y náuseas (azitromicina, 22 %; placebo, 10 %).

Uno de los objetivos de este estudio consistió en revisar los efectos del medicamento para evitar la hospitalización, sin embargo, se concluyó también que la investigación tuvo limitaciones dado que esta se llevó a cabo de forma remota sin ningún contacto físico con el paciente para reducir el riesgo de transmisión, “lo que puede haber facilitado la pérdida durante el seguimiento”, indica el artículo científico publicado en Jama.

La investigación se llevó a cabo bajo una solicitud de Nuevo Medicamento en Investigación a la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.

Los Datos

Dudas

La azitromicina es un antibiótico azálido de amplio espectro que tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales y se ha planteado la hipótesis de que tiene actividad contra el SARS-CoV-2, aunque esto no ha sido comprobado.

Investigación

Ante la pandemia de covid-19 continúan investigaciones alrededor del mundo para revisar los medicamentos que ayudan a mejorar a pacientes. Este estudio fue revisado y aprobado por la Universidad de California, San Francisco y la Universidad de Stanford.