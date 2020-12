Evita el efecto rebote tras bajar de peso siguiendo estas recomendaciones

Cuando se busca bajar de peso, se debe idear un plan a futuro, ya que muchas personas pueden recuperar el peso perdido y hasta más si no se toman las medidas correspondientes.

El fenómeno de rebote se da cuando el organismo pone en marcha una medida que lo prepara para la época de carencia alimentaria. Es decir, si el método utilizado para la pérdida de peso es una dieta restrictiva, es casi seguro que al terminarla, podrías presentar un rebote.

Para prepararse del efecto rebote, el cuerpo primero comienza a eliminar el agua, eso es realmente el peso que se pierde los primeros días o semanas de la dieta. Luego, el cuerpo comenzará a perder músculo al extraer nutrientes de ellos, los nutrientes que dejas de proporcionar con la alimentación. (Lee también: ¿Cómo se toma la avena para adelgazar?)

El agua y el músculo pesan por eso tienes la seguridad que has perdido peso, pero no lo has hecho del lugar donde se requiere; de la grasa.

El efecto rebote se da primordialmente en dietas exprés, aquellas que prometen adelgazar sin esfuerzo y en poco tiempo. Estas dietas también crean otros problemas de salud a futuro como aumentar el riesgo de padecer depresión, obsesión por alimentos "prohibidos" y trastorno de la conducta alimentaria.

Este tipo de dietas generalmente crean deficiencias nutricionales fuertes ya que el cuerpo no recibe la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales necesarios para su funcionamiento.

Tampoco enseñan cómo debe ser una dieta adecuada ni tampoco encaminan a estilos de vida sanos.

Para evitar el efecto rebote tras la dieta esto debes hacer:

Trata siempre antes de iniciar una dieta, asesorarte con un especialista en nutrición para que sea el quien determine qué cantidad de nutrimientos requieres al día y de los alimentos que puedes obtenerlos.

Debes tener en cuenta que una pérdida de peso debe ser progresiva. Ni una dieta sana prometerá bajar muchos kilos en una semana o en dos.

Tampoco debes pasar hambre. Esto aumentaría la ansiedad y el antojo por alimentos "prohibidos" por tu dieta.

Toda dieta sana y que busque efectos duraderos debe incluir al menos 30 minutos de ejercicio al día.

Es importante que que no se "termine una dieta" sino que sea una construcción de un estilo de vida saludable que sea duradero.

Adelgazar ayuda a mejorar el estado de salud y a eliminar riesgos de salud en un futuro como el desarrollo de la diabetes.

Debes tener en cuenta que el proceso de pérdida de peso debe ser gradual y lento, si se hace de esta manera, es posible que peso ya no se recupere con facilidad en el corto plazo.