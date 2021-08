Exigir cartilla de vacunación podría dar paz mental a ciudadanos en Sinaloa

México.- Desde hoy será indispensable demostrar que se está vacunado contra Covid-19 para ingresar a bares, centros nocturnos y espacios públicos en Mazatlán.

Ante la creciente ola de contagios del virus SARS-CoV-2 en este municipio y el estado de Sinaloa, esta medida buscará que sobre todo las poblaciones más jóvenes acudan a vacunarse, una situación que, psicológicamente hablando, podría dar una sensación de mayor seguridad y cuidado en la población.

De acuerdo con David Covarrubias Alcaraz, psicólogo y terapeuta en el Centro de Integración Juvenil, AC Mazatlán, en su momento, esta imposición sí va a generar una condición de estrés en las personas, sobre todo en el obtener su certificado, porque quizá en las plataformas digitales no se tiene la información de forma tan clara.

Sin embargo, también es una medida que podría influir de manera positiva en la salud mental de los ciudadanos, dijo. “Solicitar el certificado de vacunación, en lo personal, lo podría tomar como una medida de seguridad y protección, a mí me daría seguridad saber que estoy conviviendo con alguien que le ha invertido a cuidarse, a protegerse y a atenderse, a diferencia de una persona que no ha tenido las habilidades para cuidar su salud y en su momento va a poner en riesgo a los demás”, respondió el terapeuta a Debate.

Oleada de contagios

Respecto al incremento de estos casos de contagios entre la población sinaloense, Covarrubias opinó que tiene que ver con las reacciones que el ser humano genera ante una situación de crisis y una pandemia, pues ya existen investigaciones que se han estudiado a partir de las crisis de salud que se viven, y generalmente el ser humano tiene tres formas de responder ante ellas.

La primera sería la huida, la cual se vio al principio de la pandemia, cuando todos nos resguardamos y confinamos en casa. La segunda es la confrontación, etapa en que se comenzaron a generar habilidades de autocuidado, como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia, “hubo una disciplina al respecto”.

Sin embargo, al prolongarse tanto esta nueva normalidad y que el encierro fue cada vez más estresante y complicado de sobrellevar, vino esta tercera forma de reaccionar, referente a una parálisis: “en su momento nos dimos por vencidos y fue como ‘esto no va a cambiar, no va a parar’ y empezamos con esta actitud de poco cuidado; finalmente, y en esa parálisis de entender que ya no íbamos a tener una solución, pues enfrentarnos a ella, quizá sí, de una manera desprotegida”.

Para entender...

Solo en Mazatlán es obligatorio

A partir del 2 de agosto, fecha en la que se espera que el grueso de la población del municipio de Mazatlán cubra la cobertura total de la vacunación, será cuando se esté verificando que la población que pretenda ingresar a espacios públicos tengan la cartilla con los esquemas contra el coronavirus. Por el momento y hasta nuevo aviso, Culiacán no implementará esta medida.

