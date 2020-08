¿Existe la inmunidad contra la covid-19? Muchas personas parecen tenerla sin haberse contagiado

Estados Unidos.- Aunque el SARS-CoV-2 es un nuevo virus de la familia de los coronavirus y causante de la enfermedad Covid-19, algunas personas podrían tener inmunidad ante el. De acuerdo a una publicación de The New York Times, entre el 20 y el 50 por ciento de las personas en algunas zonas podrían tener células T que reconocen al nuevo coronavirus a pesar de no haber tenido contacto con el.

Estas células T podrían ser parte de un rezago de luchas contra otros coronavirus como los que suelen causar el resfriado común. Estos linfocitos T se activan al reconocer al nuevo coronavirus y pueden destruir las células infectadas sin permitir que la enfermedad avance.

Un estudio publicado en la revista Science encontró que los coronavirus que causan los resfriados comunes pueden ser una potencial fuente de células T que podrían reconocer al nuevo coronavirus y despertarse para luchar contra él.

Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de Washington indicó que "Si tiene una población de células-T armadas y listas para protegerlo, podría controlar la infección mejor que alguien que no tiene esas células con la reactividad cruzada".

Se han encontrado personas en EE.UU., Alemania, Países Bajos, Singapur y Reino Unido que no han estado en contacto con el nuevo coronavirus pero que tienen células T capaz de reaccionar ante el.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias todavía no se puede precisar cómo será la respuesta del sistema inmunológico ante el nuevo virus.

