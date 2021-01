¿Existe una nueva variante de coronavirus en Estados Unidos?

Los informes sobre una nueva variante de coronavirus detectada en Estados Unidos altamente contagiosa fueron publicados el viernes por diversos medios de comunicación en el país del norte, sin embargo, la supuesta nueva variante es inexistente y se basaron en declaraciones realizadas por la doctora Deborah Birx, integrante del grupo de trabajo para coronavirus de la Casa Blanca.

De acuerdo a The New York Times, el informe dado por la doctora, quien pertenece a un grupo de trabajo de la Casa Blanca, son inexactas según varios funcionarios del gobierno.

El informe se dispersó tras una reunión de Birx en la que presentó una serie de gráficas que mostraban una escalada en el número de casos de coronavirus en Estados Unidos en las últimas semanas. Ahí la doctora sugirió que esta escalada se daba por la presencia de una nueva variante de coronavirus mucho más contagiosa que afectaba a la población. (Lee también: EE.UU. supera las 4.000 muertes diarias por coronavirus y 22 millones de infecciones confirmadas)

Esta hipótesis fue tomada como un informe semanal y enviado a los gobernadores de los estados. En el se señalaba que esta nueva variante estaría coexistiendo con la variante de Londres y eso habría repuntado el número de casos durante el otoño e invierno a más del doble del presentado en primavera/verano.

Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada por funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) quienes indican que se monitorean todas las variantes emergentes de coronavirus, incluso en 5 mil 700 muestras de noviembre y diciembre.

Hasta la fecha, de acuerdo a Jason McDonald, portavoz de los CDC, no se ha visto una variante particular de los Estados Unidos. La variante detectada en Londres sí circula en USA pero sus casos no representan más del 0,5 por ciento de los casos totales del país.

Estados Unidos es el país que más ha sido afectado por la pandemia de coronavirus que inició en diciembre de 2019. Hasta el momento, los casos acumulados de coronavirus en Estados Unidos han llegado a 22 millones de casos acumulados.

También encabeza al país con el mayor número de muertes con un total contabilizado de 369 mil en todo el territorio nacional. Especialistas indican que el numero de casos en el país podrían aumentar derivado de las protestas que se presentaron en los últimos días en las que ocurrieron grandes concentraciones de personas y se rompió la sana distancia.

Mientras los casos de coronavirus en el mundo avanzan a ritmo acelerado. Actualmente se contabilizan 89.1 millones de casos acumulados y al menos 1.92 millones de personas han muerto a causa de complicaciones de la covid.

Diversos países en el mundo han comenzado a vacunar a la población con diversas vacunas desarrolladas para contener la infección, pero la vacunación camina lento dado que no se tiene la suficiente capacidad de producción de los biológicos, por lo que la mejor manera de evitar el aumento de los contagios, es siguiendo las recomendaciones sanitarias dictadas por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de cada país.