Expertos revelan si el gafete sanitizante funciona contra COVID-19

Culiacán, Sinaloa.- "Kit de protección”, es una frase que, al colocarse en redes sociales, como Facebook o Instagram, da como resultado un sinfín de paquetes de productos que prometen proteger a las personas del contagio de COVID-19.

Si bien, algunos de estos se conforman de artículos básicos, como guantes, gel antibacterial y cubrebocas, existe otro que se ha colocado muy persistentemente, y es el llamado gafete sanitizante. De acuerdo con la descripción de los vendedores, el gafete sanitizante lleva el nombre Virus Shut Out, que tiene una fórmula a base de dióxido de cloro que, según promete, repele y rompe los enlaces del ADN de los virus.

¿Qué dice la ciencia?

Jaime Bustos Martínez, químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó en entrevista para DEBATE que este producto no es nuevo, sino que lo empezaron a comercializar los japoneses hace algún tiempo, pero ellos lo usaron para protegerse de la influenza.

Sin embargo, dijo que no hay ningún artículo científico serio que diga que este producto protege realmente contra virus. De acuerdo con el experto, todo lo que hay son cuestiones anecdóticas o la publicidad que hace el fabricante de ese producto.

El también doctor en ciencias biomédicas mencionó que, en realidad, el dióxido de cloro, es una sustancia que, si se utiliza en una superficie y hay un virus, lo destruye. Además, el uso que se da es para limpiar el papel en las imprentas.

En páginas de venta en línea, como Mercado Libre, se encuentra a la venta de este producto. Los precios varían según el vendedor y la cantidad / Foto: AFP

“Es como cloro. El cloro, si yo tomo el cloro y lo pongo en el suelo y hay un virus, obviamente que lo va a destruir, pero la forma en la que lo están comercializando, que supuestamente se liberan los vapores del cloro, no hay ningún estudio que lo compruebe”, reafirmó.

Más bien, dijo que se trata de la publicidad que hace el comerciante basándose en el hecho de que el cloro destruye a microorganismos, lo cual es cierto.

El especialista hizo hincapié de que hay reportes de que la inhalación de los vapores producen daños al organismo. Puede causar algunos problemas por una exposición prolongada, tales como insuficiencia respiratoria, alteraciones en el corazón e insuficiencia hepática, por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos. “Si lo dice la FDA, es porque ya tiene las pruebas”, apuntó.

Peligro

En un panorama en el que algunos personajes políticos utilizan este gafete e incluso médicos durante jornadas laborales, Jaime Bustos Martínez indicó que muchas veces también tiene que ver con la fe de las personas.

No obstante, aclaró que si las personas usan el gafete como su única medida de protección, es peligroso. Explicó que no tanto de que esa persona vaya a tener intoxicación por la sustancia, sino porque se está descuidando y, al momento de descuidarse, el virus puede entrar.

“La gente piensa es que este producto forma como una barrera de humo por donde el virus, al pasar por ahí, se va a destruir, lo cual no está comprobado; pero la gente piensa que sí sucede, entonces dicen, ‘yo tengo esta barrera, no tengo la necesidad de ponerme el cubrebocas, ya no tengo necesidad de ponerme el cubrebocas’. A lo mejor, posiblemente, pase un virus por ahí y se destruya, pero a lo mejor es un virus el muerto, y pasan 90”, expuso.

El pasado 20 de julio, el Gobierno de Zapopan, Jalisco, causó controversia al recibir la donación de 100 tarjetas de Virus Shut Out por parte de una empresa nacional, reconociéndolos como una medida de protección contra la COVID-19. A través de un tuit, el Gobierno municipal mostró el producto asegurando que sería entregado a su personal médico, pero no dio mayor información al respecto.

En un post de Twitter, el Gobierno de Zapopan anunció el uso de la tarjeta sanitizante

Registro de uso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha autorizado el uso de Virus Shut Out o algún otro gafete sanitizante para su uso, y eso, según el especialista, es porque no ha probado que sea eficiente.

Sin embargo, el producto con el nombre Virus Shut Out también se puede encontrar en páginas de venta en línea con un costo desde 600 pesos hasta 2 mil 699 pesos por uno o más de 100 productos.

“Recomendaría comprar cosas que estén probadas y que funcionen contra el contagio de este virus. ¿Qué está probado? El lavarse las manos, el gel de alcohol, el cubrebocas y la sana distancia; eso está probado, lo demás, porque lo dijo mi vecino y le funcionó, o porque lo dice el médico fulano y le funcionó. Puede ser que sí, pero son cuestiones anecdóticas, no es algo que esté científicamente probado en un experimento diseñado para probar esto”, expuso.

Cabe destacar que desde abril del 2020 la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Comercio Internacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunciaron que han impedido la entrada de un número considerable de envíos de productos de salud ilícitos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Según indican las organizaciones, estos productos, como el artículo Virus Shut Out, no están registrados por la EPA y están siendo retenidos conforme a las leyes federales sobre pesticidas. “No se ha evaluado la seguridad y eficacia de estos artículos contra los virus. Además, sus etiquetas, incluidas las instrucciones de uso, no se indican en inglés, como lo exige la ley; y los materiales publicitarios en línea contienen declaraciones engañosas acerca de su seguridad y eficacia”, menciona.