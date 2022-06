FDA niega la autorización para comercializar productos a empresa de cigarrillos electrónicos en USA

Estados Unidos.- La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, emitió órdenes de denegación de comercialización (MDO) a la empresa de cigarrillos electrónicos JUUL Labs Inc. para todos sus productos comercializados actualmente en el país.

Como resultado, la empresa debe dejar de vender y distribuir sus productos. Además, los que actualmente se encuentran en el mercado de los Estados Unidos deben eliminarse, o corren el riesgo de ser sancionados.

Los productos incluyen el dispositivo JUUL y cuatro tipos de JUULpods: cápsulas con sabor a tabaco Virginia con concentraciones de nicotina del 5,0 % y el 3,0 % y cápsulas con sabor a mentol con concentraciones de nicotina del 5,0 % y el 3,0 %. Los minoristas deben comunicarse con JUUL si tienen preguntas sobre los productos en su inventario.

Estos MDO solo se refieren a la distribución comercial, la importación y las ventas minoristas de estos productos, y no restringen la posesión o el uso de los consumidores individuales; la FDA no puede y no hará cumplir la posesión o el uso de productos JUUL o cualquier otro producto de tabaco por parte de los consumidores individuales.

Después de revisar las solicitudes de productos de tabaco (PMTA) previas a la comercialización de la compañía, la FDA determinó que las solicitudes carecían de evidencia suficiente con respecto al perfil toxicológico de los productos para demostrar que la comercialización de los productos sería apropiada para la protección de la salud pública.

En particular, algunos de los hallazgos del estudio de la compañía generaron inquietudes debido a datos insuficientes y contradictorios, incluidos los relacionados con la genotoxicidad y la lixiviación de sustancias químicas potencialmente dañinas de las cápsulas de e-líquido patentadas de la compañía, que no se abordaron adecuadamente e impidieron que la FDA completara un análisis toxicológico completo, evaluación de riesgos de los productos mencionados en las solicitudes de la empresa.

Hasta la fecha, la FDA no ha recibido información clínica que sugiera un peligro inmediato asociado con el uso del dispositivo JUUL o JUULpods. Sin embargo, los MDO emitidos hoy reflejan la determinación de la FDA de que no hay pruebas suficientes para evaluar los posibles riesgos toxicológicos del uso de los productos JUUL.

Tampoco hay forma de conocer los daños potenciales por el uso de otros e-liquid pods de terceros autorizados o no autorizados con el dispositivo JUUL o el uso de JUULpods con un dispositivo que no sea JUUL.

La FDA recomienda no modificar o agregar sustancias a los productos de tabaco. Se alienta a los usuarios de JUUL a informar cualquier problema de salud inesperado o problema del producto a la FDA a través del Portal de informes de seguridad y buscar atención médica según sea necesario.

Específicamente, la FDA señala que todos los productos de tabaco nuevos en el mercado sin la autorización previa a la comercialización exigida por ley se comercializan ilegalmente y están sujetos a medidas coercitivas.

Como la FDA ha declarado en el pasado, los productos del sistema electrónico de administración de nicotina (ENDS) no autorizados para los cuales no hay una solicitud pendiente, incluidos, por ejemplo, aquellos con un MDO, se encuentran entre nuestras principales prioridades de cumplimiento.

Por lo tanto, la FDA alienta a los minoristas a discutir los productos en su inventario con sus proveedores, incluido el estado actual de la solicitud o autorización de comercialización de cualquier producto de tabaco en particular.

Los fabricantes serán la mejor fuente de esa información y los minoristas deben confiar directamente en los fabricantes para informar las decisiones sobre qué productos seguir vendiendo.

Hay muchos recursos para ayudar a los fumadores que quieren dejar de fumar. Dejar todos los productos de tabaco es el mejor camino posible hacia una buena salud.

Te recomendamos leer:

Algunos usuarios actuales de JUUL que no tendrán acceso a los productos JUUL después de esta acción o los fumadores actuales que desean dejar de fumar cigarrillos y puros pueden decidir cambiar a otros productos ENDS que han sido revisados y autorizados por la FDA en función de su potencial de beneficio. Hasta la fecha, la FDA ha autorizado 23 productos ENDS.