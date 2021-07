Falta de prevención en México y variantes aumentan la Covid-19 en jóvenes

México.- El poco impacto que la covid-19 prometía en jóvenes al inicio de la pandemia ya no es una realidad. De acuerdo con la especialista en salud Jéssica González, este sector de la población es el que vive con mayor fuerza los efectos de la llamada tercera ola de contagios en México.

Pero, ¿por qué se incrementaron los contagios en jóvenes? La también académica de la Universidad La Salle respondió en entrevista para Debate que la tregua entre estos y el SARS-CoV-2 se habría roto debido a la irresponsabilidad en el cuidado preventivo, a la llegada de nuevas variantes del virus, así como a la falta de vacunación contra el SARS-CoV-2 para este grupo poblacional.

Hasta este 15 de julio, México registró 12 mil 821 nuevos contagios. Suman 2 millones 629 mil 648 casos en total, así como 235 mil 740 muertes.

Casos en jóvenes

La especialista en salud Jéssica González explicó que la llegada de las diferentes variantes a México, entre ellas la delta, que ha tenido una alta transmisión y una alta expresión de síntomas, han golpeado a la población joven. Señaló que en su mayoría, las personas de 18 a 39 años no están siguiendo las medidas de prevención e higiene, incluido el uso de cubrebocas. Además, detalló que, si bien la vacunación no exenta de que se presente la enfermedad por covid-19, sí ayuda a que los cuadros sean incluso menos agresivos, pero la mayoría de esta población en el país no está siendo vacunada todavía.

Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud indicó que en México están circulando 24 variantes de la covid-19, siendo alfa, gamma y delta las que tienen mayor presencia en territorio nacional. Delta es 60 por ciento más contagiosa que otras variantes. Jéssica González explicó que esta variante, además de que se transmite con más rapidez, también ha demostrado que da un poco más de síntomas. No obstante, aclaró que se debe de estudiar todavía más sobre cada variante.

Para la también académica de la Universidad La Salle es muy importante que los jóvenes tomen conciencia de esto. Comentó que se sigue la creencia de que no hay cuadros graves de covid-19 en jóvenes, sin embargo, apuntó que cada organismo es distinto.

Al respecto, Jéssica González abundó que, como le va a una persona con la infección por covid-19 depende de varios factores: uno de ellos es la variante que contraiga y, otro, la carga viral. “La carga viral es la cantidad de virus que ingresa a tu cuerpo una vez que enfermaste. Si tienes una carga viral más elevada, sí se ha mostrado que el pronóstico no es tan bueno, ni tan favorable, incluso no presentan síntomas tan leves como la mayoría de los jóvenes lo ha presentado”, explicó.

Añadió que si se tiene una carga viral muy elevada, los síntomas van a ser mayores, incluso se puede desarrollar una neumonía y agregar otras infecciones, ya sea por bacterias o por virus. “La realidad es que sí, al inicio se observó que las personas vulnerables, incluso aunque fueran jóvenes, las que tenían obesidad, alguna enfermedad, cáncer, hipertensión, una enfermedad autoinmune, eran las que fallecían o las que llegaban al hospital y se complicaban. Sin embargo, ahorita no se está observando ese patrón, porque son los jóvenes sanos quienes están saliendo, quienes ya no siguen las medidas”, apuntó.

Aprender a prevenir

Ante este panorama, Jéssica González aclaró que no se tiene la certeza de cómo se comporta el SARS-CoV-2 en cada persona ni hay una regla que diga que en jóvenes se va a presentar de forma muy simple o si se van a salvar de tener una repercusión; sin embargo, añadió que se debe de aprender con base en lo que ya se ha vivido, es decir, que este virus ataca demasiado y no importa la vulnerabilidad que se tenga, siempre pone en riesgo.

“La realidad es que ahorita estamos frente a la llegada de una tercera ola y hay que tener mucho cuidado y hay que regresar a esas medidas de protección e higiene que nos mantuvieron un poco a salvo durante el último año en México”, recomendó.

Con base en su experiencia, dijo que es momento de que la autoridades intensifiquen la promoción de lo importante que es la prevención de la salud, como enseñarle a la población ante qué síntomas se debe de quedar en casa. Para la especialista, es cierto que eso se hizo muy bien al inicio de la pandemia, pero apuntó que se ha descartado actualmente al estar muy concentrados en el tema de la vacunación.

“No debemos dejarle de dar importancia a todas las medidas de prevención de la salud. Dar más difusión y ayudar a que se vuelvan a retomar estas medidas de uso de cubrebocas, de quédate en casa si no es necesario salir, esa sería la primera medida; la segunda, que a mí me parece muy importante y que también se ha descuidado terrible, es disminuir el aforo en comercios, negocios y todo lo que ya se encuentra reactivado”, analizó.

Incluso, dijo, es importante regular el aforo de los eventos masivos, que son justamente los jóvenes quienes en la mayoría de los casos acuden.

Entre la salud física y emocional

A más de un año y medio de la pandemia por covid-19, la movilidad entre la población de 18 a 39 años ha requerido mensajes directos, desde la Organización Mundial de la Salud, para advertir sobre los contagios.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido que, a pesar de la transmisión continua, los restaurantes y clubes nocturnos están llenos, los mercados están abiertos y abarrotados, y pocas personas toman precauciones. Según el experto, algunas personas parecen estar adoptando el enfoque de que, si son relativamente jóvenes, no importa si contraen covid-19.

“Esta enfermedad no es una gripe. Han muerto personas jóvenes y sanas. Y todavía no comprendemos completamente las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes sobreviven”, advirtió.

En este sentido, Jéssica González reconoció que es muy difícil mantenerse aislados tanto tiempo, no obstante, destacó para Debate recomendaciones válidas que pueden funcionar para crear una especie de balance entre el impacto emocional y la salud física de los jóvenes. Entre ellas, dijo, si es muy necesario salir, es importante tratar de mantener el contacto en reuniones de al menos cinco personas, como máximo 10, y cerciorarse de que ninguno de ellos haya tenido contacto con un caso sospechoso, con síntomas e incluso con un caso positivo de covid-19 durante los últimos 10 días.

“Eso ya asegura que tú y el grupo de personas con las que vas a estar no tengan un riesgo más elevado. Incluso, si alguien se siente mal, haya tenido contacto o no con una persona confirmada, es muy importante que esa persona no acuda”, mencionó.

“Ahorita es muy importante la honestidad con los nuestros, incluso con las personas con las que nos queremos reunir es lo que nos va a salvar de todo. No dejemos esta situación de que ‘si te quieres reunir con alguien es porque le tienes aprecio’, esa es una realidad, no dejes de lado esta situación de que es gente que aprecias y tienes que cuidar”, reafirmó.

Otra de las recomendaciones de la doctora Jéssica González es que, si la reunión tiene que llevarse a cabo, sea siempre en un espacio abierto, ventilado y que en medida de lo posible se use cubrebocas. Además, recomendó no compartir alimentos ni bebidas, sobre todo por el riesgo de los casos asintomáticos. En el mejor de los casos, llamó a retomar actividades o reuniones virtuales.

OPS

Alertan por variante Gamma

La variante de preocupación gamma del virus SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en Brasil, podría ser la que se convierta en predominante en México, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En conferencia de prensa virtual, el gerente de Incidente para la Covid-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, informó que, acuerdo con la información de las últimas ocho semanas, la variante que se ha detectado con un 31 por ciento de la secuencia sigue siendo la B.1.1.519, que se está vigilando a nivel global, pero esta no ha sido clasificada como variante de interés o variante de alta preocupación.

“Sin embargo, es posible que esa variante se haya reemplazado en México en las próximas semanas por otras, como la variante gamma, que ya alcanza un 23 por ciento de las secuencias reportadas”, resaltó. De acuerdo con los expertos internacionales, todo este proceso es de un proceso de desplazamiento esperado de la dinámica del virus.

Para entender...

Efecto de las vacunas contra Covid-19

El Gobierno de México mantiene activos en algunos estados la vacunación a jóvenes adultos de 30 a 39 años, y aunque ya se inició el registro para la vacunación de jóvenes entre 18 y 29, estos últimos todavía no reciben las dosis en el país. Jéssica González expresó que hay mucha confusión en la población sobre el actuar de la vacuna.

Para Debate dijo que las vacunas contra covid-19 protegen de no desarrollar la enfermedad grave o de morir. Además, si las vacunas son de 1 o 2 dosis, protegen después de 3-4 semanas. “La vacuna no protege de contagiarse (100 por ciento), que es la desinformación que tienen mucho ahorita la población joven, en que piensan que la vacuna ya te protege completamente de no enfermarte; y no, la realidad es que protege de la hospitalización o de morir por la enfermedad, pero puede seguir propagándola y contagiando”, explicó.

