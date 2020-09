Falta investigación sobre asintomáticos de Covid-19

México.- Desde el surgimiento de la pandemia en China, y hasta la fecha, el coronavirus ha ocasionado más de 25 millones de infectados. Si bien un despliegue masivo de investigaciones han sido organizadas para conocer detalles del virus, la enfermedad que causa y sus formas de propagación, este último aspecto aún deja lugar a muchas incógnitas.

Investigadores creen que hasta ahora se ha puesto foco en investigar y diagnosticar pacientes con los síntomas de la COVID-19, pero se ha subestimado el número de individuos que pudieran tener el virus sin padecer la enfermedad.

Peligro de esparcir el virus sin saberlo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que aun cuando no se sabe si se está infectado, es necesario cuidar las medidas sanitarias para evitar la propagación de la infección, particularmente porque el virus se trasmite más fácilmente a través de la saliva esparcida por personas infectadas al hablar, toser o estornudar; o al tocar superficies contaminadas y llevarse las manos a las mucosas.

De acuerdo con el artículo «La incidencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 entre pacientes asintomáticos: una revisión sistemática», de los investigadores Duaa W. Al-Sadeq y Gheyath K. Nasrallah, de la Universidad de Catar, numerosas investigaciones epidemiológicas han identificado y comprobado ya una asociación con la transmisión respiratoria por gotitas, pero hasta ahora la comprensión de los riesgos de transmisión es incompleta.

Para Duaa y Gheyath, vale la pena mencionar que las personas asintomáticas con COVID-19 pueden representar, en efecto, una amenaza significativa para la salud pública, ya que no ejercen medidas sanitarias: «Los pacientes pueden no ser conscientes de su enfermedad, y, por lo tanto, no aislarse o buscar tratamiento; en consecuencia, sin saberlo, transmitir el virus a otros», dijeron.

En sus revisiones encontraron que aun cuando los pacientes asintomáticos eran poco frecuentes en las investigaciones, los estudios también han demostrado que la prevalencia o proporción de individuos portadores del SARS-CoV-2 se ha subestimado, y podría aumentar de detectarse oportunamente.

Los casos asintomáticos no se detectan

Duaa y Gheyath remarcan que si bien hay estudios que reportan casos asintomáticos, la verdadera preocupación estaría en aquellos casos de personas que cursan la COVID-19 de forma asintomática, pero que no se determinan o no se detectan, por lo que podrían ser una fuente importante de contagios actualmente.

Sugieren que otro factor que aumenta la tasa de asintomáticos no reportados es el rango de inexactitud de las pruebas de diagnóstico molecular y de prevalencia de la infección en un individuo, como ejemplo de esto último son los estudios de anticuerpos como las inmunoglobulinas.

Casos de niños asintomáticos

Los investigadores de Catar en su artículo describen que, de acuerdo con diversos análisis, la COVID-19 clínicamente muestra una infección más leve en niños, y muchos estudios han reportado con infección por coronavirus asintomática.

Dando un ejemplo, mencionaron un estudio en China que informó sobre un niño asintomático de 3 años, positivo para SARS-CoV-2, pero tuvo recuentos normales de linfocitos e imágenes de TC de tórax (tomografía de tórax) también normales.

Del mismo modo, otro estudio informó que en China un paciente masculino asintomático de 3 años con la prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva presentaba linfocitos normales al igual que la tomografía torácica sin cambios patológicos.

Duaa y Gheyath mencionan que la razón de tener un curso asintomático y la baja incidencia en niños aún se desconoce, pero algunas hipótesis propuestas son las siguientes: que los niños podrían tener una baja expresión del receptor celular ECA2, el receptor que reconoce el virus para infectar las células, que además de esto el sistema inmune de niñas y niños tiene alta plasticidad o adaptabilidad, y por último que la exposición a otros coronavirus comunes puede prevenir su sistema inmune.

Transmisión fecal en niños

Pese a lo anterior, los investigadores no descartan la posibilidad de infección grave en infantes, pero dada su tendencia a padecer menos la infección, mencionan que los niños podrían jugar un papel importante en la transmisión del virus a otras personas.

Por ejemplo, se encontró a través de muestreo que el virus podía persistir durante varias semanas en las heces fecales de infantes diagnosticados con coronavirus, lo que plantea una amenaza de transmisión a través de la ruta fecal-oral, de niños a adultos, pero también entre infantes.

Sin embargo, los investigadores destacan que en general los niños se infectaron debido al contacto que tienen con adultos, en particular familiares cercanos.

Para finalizar, los autores explican que la identificación temprana de los casos, su monitoreo, al igual que el rastreo de contactos cercanos a los infectados, podría ayudar a mitigar la propagación del SARS-CoV-2.

800 mil muy por arriba de esa cifra de individuos (848 mil 203) se reportaron muertos por COVID-19 en el mundo, hasta el 31 de agosto (JHU, 2020).

Pruebas.- Un estudio sobre evaluación de pruebas de identificación serológica contra coronavirus demostró que estas no eran exactas y que dicho fallo podría indicar que el número de personas que son confirmadas con coronavirus por dicha técnica podría ser mucho mayor (Bendavid y co., 2020).

Aspersión

La pandemia de COVID-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Informes recientes sugieren que el 10 y el 30 por ciento de los casos de infectados de SARS-CoV-2 son asintomáticos. Algunos estudios también sugieren que las personas con el virus participan en la diseminación viral significativamente antes de inicio de los síntomas. Existen estudios tratando de estimar las tasas de casos y el rango de afectación que este tipo de aspersión del virus representa (Noam Shental y col., 2020).