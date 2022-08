¿Fan del ayuno intermitente? Este consejo debes seguir

El ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana, indica Clínica Mayo. Esta técnica es utilizada por personas que desean bajar de peso, pero suele costar trabajo de seguirla, por ello este es el principal consejo que debes tener en cuenta.

Este consejo es otorgado por Damien Carbonnier, autor del libro MiAyuno, estos son enfocados para conseguir bajar de peso, con una dieta equilibrada. El consejo es tomar batidos y jugos de frutas.

Se recomienda el jugo o batido de frutas, el de apio, manzana y lima o el de brócoli, naranja y mango, puedes optar también por el de espinaca, limón, apio, manzana y piña.

Algunos enfoques populares para el ayuno intermitente incluyen:

Ayuno de días alternos. Sigue una dieta normal un día y ayuna completamente o haz una pequeña comida (menos de 500 calorías) al día siguiente.

Ayuno 5:2. Come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días a la semana.

Ayuno diario con tiempo restringido. Come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día. Por ejemplo, no desayunes, pero almuerza al mediodía y cena a las 20:00

Algunos estudios sugieren que el ayuno en días alternos es casi tan eficaz como una típica dieta baja en calorías para bajar de peso. Eso parece razonable porque reducir la cantidad de calorías que comes debería ayudarte a perder peso.

¿Puede el ayuno intermitente mejorar tu salud? Perder peso y hacer actividad física ayuda a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, como la diabetes, la apnea del sueño y algunos tipos de cáncer. Para estas enfermedades, el ayuno intermitente parece ser tan beneficioso como cualquier otro tipo de dieta que reduce las calorías totales.