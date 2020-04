Fase 3 en México: Covid-19 podría estar en cualquier superficie pública

México.- Durante la fase tres por pandemia de coronavirus en México, el virus que ocasiona la enfermedad Covid-19 podría estar prácticamente en cualquier superficie pública, indicó el infectólogo Alejandro Macías para UNAM Global.

Agregó que las personas que necesiten salir de casa durante la fase tres de la pandemia requieren de medidas estrictas de higiene y evitar tocarse los ojos, nariz, boca y respetar la sana distancia.

“El virus puede estar donde quiera y prácticamente cualquier persona puede tener una infección, con mayor probabilidad quien salga y mantenga su vida social y de trabajo”, dijo el infectólogo.

En entrevista para UNAM Global dijo que en este momento el lugar más seguro es en nuestra casa. El doctor Macías estimó que la fase tres podría prolongarse por al menos 80 días; la incidencia empezará a bajar paulatinamente en el transcurso de los siguientes meses hasta que pase la primera ola, que es la que se espera sea más alta y en el futuro vendrán contagios subsecuentes.

Sin embargo, el especialista llamó a mantener la calma "Esta es un infección de la que probablemente muchos nos vamos a infectar y no vamos a tener un problema serio, de lo que se trata es que no nos infectemos todos al mismo tiempo para que las instituciones de salud puedan dar la atención necesaria y no colapsen”, refirió.

(El video fue publicado el 6 de abril)

Dijo también que nadie debe subestimar lo que va a ocurrir porque el problema existe y debe enfrentarse con ecuanimidad. Señaló que no hay que exagerar ni ser omisos, “hay que decir que la gran mayoría de los que se infecten de esta enfermedad no van a tener problema serio, algunos presentarán fiebre, un poco de tos, otros ni siquiera lo van a notar; adultos jóvenes, niños y adolescentes probablemente no van a tener ningún problema”.

