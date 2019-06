Fatiga o ataque cerebrovascular, señales de advertencia en mujeres

Estados Unidos.- Los ataques cerebrovasculares son una de las causas principales de muerte y discapacidad en los Estados Unidos, y las mujeres representan casi un 60% de las muertes ocasionadas por un ataque cerebrovascular.

¿Por qué?

Los expertos dicen que puede tratarse, en parte, porque las mujeres podrían tener síntomas lo suficientemente sutiles para pasar desapercibidos, o no ser tomados en serio, dentro de los malabares que realizan para balancear el trabajo y los quehaceres cotidianos. Eso puede hacer que se retrasen los tratamientos que deben administrarse sin demora para salvar la vida.

Con frecuencia, los hombres y las mujeres que han sufrido ataques cerebrovasculares presentan un conjunto parecido de síntomas que se pueden recordar con las siglas en inglés de FAST: face, rostro caído; arm weakness, brazo débil; speech difficulty, dificultad para hablar; y, time, tiempo de llamar al 911. Otras señales incluyen problemas para ver bien con uno ojo, o ambos, y problemas de equilibrio o coordinación.

Sin embargo, habrá mujeres que tendrán síntomas adicionales y más tenues, lo cual hace que quizás vacilen en mencionárselos a su médico o a la operadora de emergencias del 911.

"Es más frecuente que las mujeres tengan síntomas no típicos e imprecisos que podrían comenzar con fatiga, confusión o quizás una debilidad general, comparada con debilidad en un solo lado del cuerpo", dijo la Dra. Pooja Khatri, profesora de neurología en la Universidad de Cincinnati.

Khatri recomienda prestarle atención a cualquier cambio, y añadió que muchas mujeres podrían desatender cosas tales como un dolor de cabeza súbito e inusualmente fuerte, sobre todo si están acostumbradas a padecer de dolores de cabeza.

O bien, podrían no tomar en serio una dificultad para caminar, sentirse exhaustas, la neblina mental, o un malestar general, culpando en su lugar al estrés o a tener demasiado trabajo. A menudo, la náusea o los vómitos se justifican con una supuesta enfermedad viral.

Es vital que una tome en cuenta "un síntoma que aparece de repente o una pérdida de funcionamiento que no pueda explicar. La clave es que se da súbitamente", dijo Khatri, directora del Equipo de Ataques Cerebrovasculares de la Universidad de Cincinnati.

Los estudios sugieren que las mujeres saben lo mismo que los hombres, si no es que más, sobre cómo reconocer los síntomas más típicos de los ataques cerebrovasculares.

Sin embargo, debido a que ellas tienen tienden más a minimizar sus síntomas, también tienen mayores probabilidades de sólo llamar su médico principal o a irse manejando ellas mismas al hospital, en lugar de llamar al servicio de emergencia, dijo la Dra. Amytis Towfighi, directora de servicios neurológicos del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles.

"La clave para obtener los tratamientos disponibles es que la ambulancia informe al hospital que van en camino con un(a) paciente de ataque cerebrovascular, con el fin de que se active el equipo completo y esté listo para administrar los medicamentos", agregó Towfighi, profesora asociada de neurología y medicina preventiva en la Universidad del Sur de California.

Foto: Pixabay

"En cambio, si llega a la sala de emergencias por su cuenta, podría quedarse atorada en el triaje esperando a que la atiendan. Y, debido a que las mujeres en particular podrían tener síntomas no tradicionales, el personal podría no detectar rápidamente que una mujer esté teniendo un ataque cerebrovascular. Eso podría retrasar la atención médica y el tratamiento".

Los minutos cuentan durante un ataque cerebrovascular porque el cerebro se priva de oxígeno cuando se bloquea el flujo sanguíneo debido a un coágulo o una ruptura en un vaso sanguíneo. El tratamiento es extremadamente urgente y no permite demoras debido a que estas pueden aumentar el riesgo de morir o de quedar con daños cerebrales permanentes.

Al decidir si hay que buscar ayuda, mencionó Khatri, tanto las mujeres como los hombres deben sentirse cómodos con la idea del potencial de una falsa alarma.

"No vale la pena arriesgarse si realmente tuvo un ataque cerebrovascular y no se atendió rápidamente", agregó.

"El tiempo es indispensable para el cerebro, y entre más se tarde en obtener el tratamiento definitivo, más tejido cerebral morirá y peor quedará a la larga. De hecho, un tratamiento rápido puede hasta revertir completamente un ataque cerebrovascular. Vale la pena arriesgarse a equivocarse y que el error esté en que se revisó con un médico".