Fiestas y reuniones navideñas podrían ocasionar rebrotes de Covid-19: experta de UNAM

Las fiestas y reuniones que se realicen por las festividades navideñas podrían ocasionar rebrotes de la enfermedad Covid-19 en México, explica la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Susana López Charretón.

La integrante del Instituto de Biotecnología de la UNAM dijo que las "olas" pandémicas pueden ser manejadas con un buen comportamiento, sobre todo en las entidades de México que se encuentran en semáforo epidemiológico color verde, en la que la gente cree que la pandemia ha terminado y se descuida.

"Ahora que vienen las fiestas y reuniones navideñas en espacios cerrados, podríamos tener un rebrote", alertó la especialista.

Mencionó que la población debería permanecer en espacios abiertos, mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas para aminorar el riesgo de contagio.

Agregó que no se debe estar pensando en cuándo se va a acabar la pandemia, sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias. La principal vía de contagio es a través del aire, mediante las microgotas de saliva y aún más pequeñas, que pueden quedar suspendidas por largo tiempo en sitios sin ventilar.

Lo anterior fue declarado en el ciclo de conferencias “Conviviendo con el Virus SARS-CoV-2. Ciencia, COVID y Arte”, organizado por el Corredor Cultural Autonomía y Fundación UNAM, explicó que en México, como en ningún otro país, tenemos siete vacunas diferentes contra la enfermedad, de diversos fabricantes y sistemas, que se aplican de manera masiva. Todas brindan una buena protección.

La reconocida viróloga aclaró que mientras haya personas no vacunadas en el mundo habrá exagerada replicación del virus y se generarán variantes que hasta ahora no han afectado el funcionamiento de los biológicos. “Se necesita una inmunidad de grupo; hay quienes por cuestiones de edad o de salud no se pueden vacunar, pero si las personas a su alrededor están protegidas, evitan que haya una circulación del virus”.

