Flurona no es un virus ni enfermedad nueva, alertan expertos

México.- Ante la noticia de que Israel detectó casos de gripa y covid-19 al mismo tiempo, a lo que llamaron flurona, médicos especialistas y divulgadores de la ciencia alzaron la voz en redes como Twitter para hacer hincapié que este tipo de coinfecciones no son nuevas de la cuarta ola de covid-19, sino que son comunes y ya se habían detectado antes.

Así lo señaló Sandra López-León, médica con doctorado en epidemiología y genética, quien ha publicado una reciente investigación en la prestigiosa revista Nature sobre las secuelas de covid-19.

La investigadora, quien reside en New York @sandralopezleon, señaló en su cuenta de Twitter lo anterior, sus comentarios fueron secundados por otros expertos, como el Dr. Mauricio González, especialista en medicina interna, quien pertenece al Colegio de Medicina de New York, @DrMauricioGon.

Este último comentó que, de hecho, existen datos de “que hasta el 8 % de sujetos infectados con SARS-CoV-2 pueden tener una coinfección” y señaló que no es nuevo citando la investigación de Kim, K. W., Deveson, I. W., Pang, C. N. I. et al. Infecciones respiratorias y SARS-CoV-2 casos confirmados por secuenciación de captura de viromas. (2021). Otras publicaciones difundidas son el artículo “Coinfección por el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza” (link: cutt.ly/aUH2btX) publicado en The Lancet.

El virólogo Ortiz de Lejarazu @DrLejarazu es consejero científico y trabaja en el Centro Nacional de Gripe en España, subrayó que flurona no es un virus nuevo ni enfermedad nueva, ni variante nueva ni tampoco novedad. Descartó complicaciones salvo en casos específicos.