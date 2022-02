Fumadores tienen un 70 a un 80% de riesgo de contraer cáncer de pulmón

Sinaloa.- El cáncer de pulmón es un padecimiento silencioso que puede afectar a una gran cantidad de personas por diferentes causas, y entre estas los más propensos son los fumadores, que tienen un riesgo de casi un 70 por ciento de padecerlo en comparación con una persona que no tiene la cultura de fumar, aseguró el doctor Gonzalo Camacho Angulo, director del Hospital General de Guamúchil.

El cáncer de pulmón puede desarrollarse por diferentes causas, entre estas se encuentra el uso del cigarro, convivir con humo constantemente, por lo que aumenta el riesgo en las personas que cocinan en horno, así como también se puede padecer por algún factor hereditario o por el uso de inhalantes como drogas o convivencia con insecticidas.

Mencionó que el no fumar no significa estar exentos de ser alcanzados por el cáncer, sin embargo, el riesgo es menor en el sector de la población que no fuma. En este punto, comentó que los fumadores tienen de un 70 a un 80 por ciento de posibilidades de padecer esta enfermedad en comparación del resto de la sociedad.

Agregó que las personas que conviven comúnmente con un fumador, de igual manera tienen un gran riesgo de padecer este tipo de cáncer en algún momento de su vida.

Asimismo, señaló que esta enfermedad por lo regular afecta a personas de edad adulta, y por desgracia se manifiesta cuando ya se encuentra en una etapa avanzada, por lo que es más complicado atacar esta enfermedad con eficacia.

Mencionó que los síntomas del cáncer de pulmón aparecen cuando esta enfermedad ya está avanzada, sin embargo, comentó que entre los síntomas se encuentran las dificultades para respirar, falta de aire, tos, pérdida de peso, de apetito y ánimo de trabajar.

Mencionó que en la rama de la salud la medida preventiva es la más importante, y por eso recomendó a la sociedad evitar estar en contacto con el humo, polvo e insecticidas. Recalcó que es fundamental que se deje de fumar, puesto que es una de las causas principales de que las personas se enferman de cáncer de pulmón.

Mencionó que es relevante que en la sociedad exista la cultura de la revisión médica, por lo que recomendó realizar chequeos médicos para descartar este tipo de enfermedades u otras, alrededor de una vez al año.

“Es difícil una vez ya instalado poder eliminarlo, porque por lo regular lo detectamos ya que está muy avanzado, en las etapas iniciales no lo detectamos con mucha frecuencia, y ahí se limitan las posibilidades de eliminarlo con tratamiento”, comentó.

Respecto a la labor que realizan las amas de casa, de estar expuestas al humo, comentó que al momento de atizar o hacer la comida en un horno es recomendable que utilicen alguna mascarilla o algún tipo de protección, para evitar el contacto directo y tener mayor seguridad.

Mencionó que hacer ejercicio con frecuencia y en lugares abiertos es también una forma importante de prevención, por lo que también recomendó a la sociedad practicar alguna actividad física.