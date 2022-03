Futuro de la covid-19, ¿qué viene después de la variante ómicron?

Además, la especialista señaló que las variantes no surgen de forma lineal, y las dos variantes que son más diferentes entre sí son delta y ómicron. Lo anterior, de acuerdo con la especialista, significa que incluso si una persona fue infectada por delta y aún no está vacunada, no está muy bien protegido contra ómicron.

Por otro lado, el infectólogo mexicano Alejandro Macías compartió en sus redes sociales que en los Estados Unidos se empieza a incrementar la subvariante ómicron BA.2 (B.1.1.529.2). Consideró que es la principal responsable de repuntes en Europa y el brote en China. Aseguró que es probable que entre también a México y cause algunos repuntes, aunque no se esperaría una situación catastrófica.

Para el infectólogo Alejandro Macías, lo que está sucediendo en China, desde el punto biológico, puede originar la generación de nuevas subvariantes. A pesar de ello, opinó que no se esperaría en México una situación catastrófica. Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, informó que si bien en México se sigue observando en estas últimas semanas una reducción continua de los casos, así que no se deben relajar las medidas de prevención. Advirtieron que en México todavía 20 por ciento de las pruebas son positivas a covid-19.

Lorena Caro Reportera de Investigación

