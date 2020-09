Garantizan acceso a anticonceptivos a los adolescentes en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El acceso a los métodos de anticoncepción forma parte del derecho a la salud reproductiva, en este caso en adolescentes, puesto que conforman uno de los principales grupos fértiles vulnerables a nivel nacional; Sinaloa no es la excepción en esta estadística.

La jefa de Servicios de Planificación Familiar en el Hospital de la Mujer de Culiacán profundizó en transmisión en vivo para EL DEBATE, que puede consultar en este enlace https://bit.ly/3h4mYld, sobre los embarazos en adolescentes y anticoncepción en la entidad, especialmente en el contexto de la pandemia, que se ha convertido en un obstáculo para que puedan acceder a los métodos anticonceptivos.

Salud reproductiva en adolescentes

La doctora Susana Lugo expresó que desde hace más de una década se considera en nuestro país el acceso a la salud reproductiva como un derecho, es decir, brindar el acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo a los y las adolescentes de manera gratuita, así como a recibir información.

Aclaró que no es necesario ir acompañados para poder recibir información o que se les proporcionen métodos de anticoncepción, aunque en muchas ocasiones sí son acompañados por un padre o tutor.

La especialista en ginecología se refirió a que desde el inicio del confinamiento por la pandemia de covid-19, la Organización de las Naciones Unidas realizó un pronóstico de hasta 40 millones de embarazos no deseados a nivel mundial, principalmente en países en vías de desarrollo.

Dijo que desde el inicio de la pandemia se publicó en el Diario Oficial de la Federación que todos los servicios de salud debían continuar con los programas de anticoncepción durante la contingencia.

Destacó que esto ha sido parte del esfuerzo que ha hecho el Gobierno mexicano, así como otros países, para evitar que impacte en una gran cantidad de embarazos no deseados.

En Sinaloa, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2018, los adolescentes sinaloenses de entre 15 y 19 años han disminuido el uso de anticonceptivos en un 5.8 por ciento, esto en comparación con los resultados que se obtuvieron en 2014 (de 56.3 a 50.5 por ciento).

Esta disminución en el uso de anticonceptivos podría generar un repunte en la tasa de embarazos adolescentes durante la pandemia, ya que, de acuerdo con el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (Unfpa) podrían registrarse aproximadamente 7 millones de embarazos no planificados en los próximos seis meses.

Acceso a anticonceptivos durante el confinamiento

La doctora Lugo dijo que durante este tiempo de contingencia en todos los Centros de Salud se ha tratado de continuar brindando la información y el acceso a los métodos anticonceptivos a toda la población, enfocándose principalmente en los adolescentes, ya que se considera una población vulnerable.

Aclaró que se piensa que por la situación de excepción que vivimos con la pandemia, estos servicios se encuentran disminuidos, pero aseguró que no es así y que es de suma importancia que la población, especialmente los adolescentes, conozcan que están trabajando con normalidad para que se acerquen a solicitar el servicio que necesiten en cuanto a salud reproductiva.

Explicó la especialista en ginecología que una mujer adolescente y su aparato reproductivo aún se encuentran en desarrollo. Lamentó que existan muchos embarazos no planificados, ya sea por falta de información en muchos casos, pero también por violencia de género; comentó que aún sucede que son sometidas, violentadas y hasta vendidas las menores de edad.

Aseguró que se hace un gran esfuerzo para reducir este tipo de situaciones y que, como profesionales de la salud, tienen la obligación de proteger a estas mujeres.

Definitivamente, las adolescentes embarazadas llevan mayor riesgo de parto prematuro, preeclampsia y malformaciones fetales

Esto implica un impacto profundo en su vida posterior, señaló la doctora Susana Lugo, puesto que implicará en muchos casos dejar de estudiar, tener que trabajar y dejar a ese niño al cuidado de otras personas y, sobre todo, que esta mujer no tenga las mejores oportunidades para salir adelante y que tenga que estar sometida a algún tipo de situación familiar que no le permita desarrollarse adecuadamente y no vivir lo que le correspondería vivir a un adolescente, especialmente en lo que respecta a estudios y formación académica.

Riesgos del embarazo con COVID-19

La doctora Lugo expresó que durante los seis meses que llevamos con la pandemia, en el país se ha visto que la infección por coronavirus se convirtió en la primera causa de mortalidad materna.

Dijo que hacía muchos años que no se rebasaba la hemorragia obstétrica y la hipertensión como principales causas de muerte materna; sin embargo, en pocos meses el coronavirus rebasó y se posicionó en primer lugar de causa de muerte materna.

En su opinión experta, este no es el mejor momento para un embarazo, especialmente si no es planeado y en una población vulnerable, como son los adolescentes que, aunado a la falta de información, provengan de un universo socioeconómico bajo.

La situación que vivimos actualmente ha ocasionado que las mujeres adolescentes no se acerquen a solicitar este tipo de servicios de planificación, lo cual las coloca en un grave riesgo de tener un embarazo no deseado, aseguró.

Anticonceptivos de larga duración

La responsable de Planificación Familiar en el Hospital de la Mujer señaló que en dicha institución cuentan con una variedad de métodos anticonceptivos y que se evalúa en consulta la idoneidad de acuerdo a las condiciones de la mujer que los esté solicitando.

Se refirió a que en el caso de la población adolescente, desde hace tiempo es sugerido que sean métodos anticonceptivos de largo plazo reversibles.

Explicó que esto obedece a que, en teoría, una mujer adolescente no debería estar planeando embarazarse a corto plazo, por lo que métodos como implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos medicados pueden reducir el riesgo del embarazo porque evitan el olvido, como suele suceder con las pastillas o las inyecciones que se deben aplicar cada mes de forma continua.

Señaló que comúnmente los adolescentes carecen de la madurez o responsabilidad necesaria de estar acudiendo de forma mensual o que su situación económica les impida estar acudiendo periódicamente a un Centro de Salud, especialmente en zonas alejadas de un hospital, por lo cual en este tipo de población son mayormente indicados los anticonceptivos de larga duración, que tienen una vida útil de entre tres a cinco años.

De acuerdo con la doctora Susana Andrea Lugo Ayala, los servicios de planificación familiar siguen operando con normalidad y actualmente ya está disponible el nuevo implante anticonceptivo subdérmico de doble varilla con levonorgestrel, hormona que ofrece una eficacia de más del 99 por ciento, comparable con la esterilización.

Además, al no contener estrógeno, reduce los efectos secundarios y sus contraindicaciones de uso.

Aclaró que en el caso de que una adolescente solicite el retiro de un método de larga duración, se puede hacer en el momento que así lo desee; sin embargo, en su experiencia, alrededor de un 90 por ciento de adolescentes no acude a retirarse el método hasta que se requiera o toque el cambio y para entonces la mayoría habrán pasado los 20 años de edad, que ya representa un momento de fertilidad más seguro y un estado de madurez en el que puedan decidir libremente si desean un embarazo o no.

Disminuye uso de anticonceptivos durante pandemia

Lamentó la doctora Lugo que se esté presentando una disminución en la solicitud de estos servicios, derivado de la actual situación de contingencia. Dijo que, por parte de la institución de salud, se está buscando ampliar la variedad de métodos anticonceptivos y se están agregando específicamente los de larga duración para ofrecer a la población adolescente.

Los métodos como el del implante subdérmico tienen una tasa muy alta de éxito, señaló que acercándose a la de la esterilización, aunque hizo hincapié en que la gran ventaja es que estos son reversibles.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud destaca que estos métodos pueden emplearse en adolescentes y mujeres jóvenes que aún no han tenido hijos.

Su colocación es fácil y rápida, sólo requiere de un procedimiento ambulatorio, es decir, que no necesita hospitalización, sólo requiere de un anestésico local y puede ser aplicado en 70 segundos, explicó Susana Lugo.

Actualmente, la asociación sin fines de lucro Juntos Fundando un Mundo Mejor A.C. (Jufume) ha puesto a disposición de las adolescentes la página web hazteelparo.org, en la que podrán informarse sobre los todos métodos anticonceptivos de larga duración disponibles en los sistemas de Salud Pública; además, aquí podrán consultar las unidades médicas cercanas en Sinaloa.

Se presentan 64.4 embarazos por cada mil adolescentes y se teme que este número incremente, por lo que se están redoblando los esfuerzos para que sepan los adolescentes que estos métodos existen y que son gratuitos.

Recalcó que en el Hospital de la Mujer se cuenta con un departamento de adolescencia para brindar prevención; asimismo, cualquier adolescente que acude ya embarazada, cerca del 100 por ciento egresa con un método anticonceptivo de larga duración. Esta misma atención se puede recibir en todo el estado en los Hospitales Generales, indicó.

Riesgos embarazos en adolescentes

Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50 por ciento superior, según el consultor en Salud de los Adolescentes James E. Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la OMS.

Los expertos en salud convienen en que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud y la de sus bebés.

El perfil

"Es importante que los adolescentes que ejerzan su derecho a una vida sexual lo hagan de manera responsable” Susana Lugo Jefa de Planificación Familiar / Foto: Cortesía

Nombre: Susana Andrea Lugo Ayala.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Ginécologa.

Trayectoria: Es médica general por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología.

Actualmente es la jefa de Servicios de Planificación Familiar en el Hospital de la Mujer de Culiacán.