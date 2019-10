Gigantesco tumor hepático es retirado de una mujer

Ciudad de México.-Especialistas del IMSS retiraron con éxito un tumor gigante que se encontraba en la parte izquierda del hígado de una mujer y le impedía que su estómago se expandiera al comer, provocándole reflujo y dolor abdominal.

Se trata de la primera vez en la historia de la medicina del País que se realiza una resección de un tumor hepático gigante por vía laparoscópica, afirmó el Seguro Social en un comunicado.

La señora Graciela Robles, de 66 años de edad, fue atendida en el Hospital de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret" del Centro Médico Nacional La Raza, donde le detectaron un hemangioma gigante de 10 centímetros.

Este tipo de tumores no es común, explicó José Luis Beristaín Hernández, encargado de la Clínica de Hígado, Páncreas y Vías Biliares.

Al año, alrededor de 15 pacientes son intervenidos por hemangioma en ese hospital, agregó.

Detalló que los tumores pequeños, de menos de cinco centímetros, tienen una frecuencia de uno entre cada 50 a 100 mil personas.

A la paciente le retiraron el tumor por vía laparoscópica y el 35 por ciento del lado izquierdo del hígado.

Este órgano tiene la característica de que se regenera y crece, y el resto que queda aumenta de tamaño para suplir las funciones de la parte retirada", indicó.

Detalló que la operación se hizo a través de cuatro incisiones de un centímetro y un corte un poco más grande en la parte inferior del abdomen.

El tumor extraído media 10 centímetros. Foto temática: Pixabay

Este abordaje permitió reducir el riesgo anestésico y de infecciones quirúrgicas, así como una recuperación más rápida, con menos dolor y disminución de complicaciones en la herida.

La intervención tuvo duró 2 horas 45 minutos y en ella participaron ocho especialistas, entre cirujanos, anestesiólogos y enfermeras.

"Desde que me dijeron que requería cirugía me puse en manos de los doctores y rogué que les diera la sabiduría necesaria en sus manos. No tengo palabras para agradecerles lo que hicieron por mí", dijo la señora Graciela.

El médico aseguró que un problema en el hígado no es una sentencia de muerte y a quienes se le detecte deben ser referidos a un centro de salud donde se cuente con la infraestructura y equipamiento necesario para atenderlos, como en este hospital.