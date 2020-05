Gobiernos de México proponen medidas ineficientes para embarazadas

México.- A pesar de que México anunció importantes medidas en materia de protección a mujeres embarazadas para el periodo de contingencia por COVID-19, como la atención en hospitales privados para los partos del Seguro Social y la declaración de los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales en todos los hospitales y clínicas del país, María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS CAM, consideró que no ha existido una correcta distribución de esa información por parte de la autoridad, y las usuarias están cargando con el peso del pago de servicios privados.

En entrevista para EL DEBATE, la directora de la organización IPAS CAM, que atiende las necesidades de salud sexual y reproductiva en México y Centroamérica, detalló que el Gobierno hizo las declaraciones desde el inicio de la pandemia, y el Centro Nacional de Equidad de Género publicó lineamientos de atención, sin embargo, consideró que el seguimiento y el poner en el centro de la discusión de COVID-19 a las mujeres no ha sido el estándar.

Riesgo para mujeres que no saben donde atenderse

En ese punto, destacó que las usuarias de los servicios de salud no están enteradas de dónde acudir para atenderse y qué servicios son los que les pueden ofrecer.

«Yo creo que los servicios de salud en México están perdiendo la oportunidad de impulsar los servicios de telemedicina. Yo creo que este es el momento, ante la urgencia, de poder acercarse a las usuarias vía teléfono, vía Zoom o por otras plataformas digitales, y eso no está pasando, las están cargando con el peso de esos servicios. Las familias de esas mujeres son las que están teniendo que desembolsar cantidades enormes para atenderse de manera privada o, las que no pueden, están optando por no ir a sus chequeos médicos, por no ir por sus anticonceptivos, porque les da temor infectarse», explicó.

María Antonieta Alcalde, con más de 20 años de experiencia en distintos temas relacionados con los derechos y la salud sexual y reproductiva, mencionó que, además, como consecuencia, las mujeres que enfrentan un embarazo no planeado o no deseado están decidiendo condiciones no seguras para interrumpir un embarazo, «entonces, creo que el riesgo lo están asumiendo las mujeres», sostuvo.

Atención en el Seguro Social para mujeres embarazadas

Asimismo, mencionó que es importante que el Seguro Social extienda el programa de atención del parto de mujeres embarazadas en la Red Nacional de Hospitales Privados, que tenía una vigencia del 23 de abril al 23 de mayo, y cuyas nuevas fechas aún no se anuncian.

«Me parece que es fundamental que se extienda este acuerdo, dado que nos encontramos, digamos, en la curva epidemiológica. Es fundamental que el acuerdo se extienda, sobre todo en los estados como Sinaloa, que aún se encuentran con un nivel de riesgo alto y que, verdaderamente, sería una irresponsabilidad dejar a las mujeres en este limbo de dónde poder acudir a su parto», expuso.

Destacó que de nueva cuenta se tomaron decisiones, pero no se bajaron hasta las usuarias, y el IMSS tendría que haberse asegurado de enviar el mensaje de esa atención.

Muchas de las mujeres embarazadas nunca se enteraron de este acuerdo y muchas de estas mujeres no utilizaron este servicio o no hay claridad sobre si se va a extender

Sostuvo que en México hay una discriminación hacia la maternidad cuando se habla de derechos laborales, y muchas mujeres se han enfrentando a la burocracia en medio del COVID-19 para las solicitudes por maternidad, por ejemplo, en el Seguro Social.

Creo que el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo deberían estar prestando atención a que los derechos de las mujeres embarazadas sean cuidados y cumplidos, ahora y cuando regresemos

Métodos anticonceptivos

Como IPAS CAM, María Antonieta Alcalde mencionó que han hecho una recomendación a los Servicios de Salud del país para que implementen métodos anticonceptivos de largo alcance, es decir, aquellos anticonceptivos que no tienes que ir cada mes.

Lo anterior, en un panorama en que la Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones han hecho un estimado del impacto de la pandemia en el acceso de métodos anticonceptivos y también el impacto de la pandemia en la violencia sexual.

Esos cálculos, según consideró la experta, reflejan que se han incrementado las personas que quieren cuidarse para no tener hijos, y no han podido hacerlo, tanto los que compran el producto como los que acuden al Seguro Social para ello.

«Por el otro lado, igual o más grave, son las personas que están en su aislamiento social con sus agresores. En México, el 80 por ciento de las agresiones sexuales suceden dentro del seno de la familia. Uno de los retos es que muchas de estas mujeres están atrapadas con sus agresores y, posiblemente, muchas de ellas enfrentarán un embarazo no deseado», destacó.

María Antonieta detalló que es importante que los Gobiernos prioricen este tema, y consideró que parte de los servicios de salud deben incluir en México el aborto cuando el embarazado es producto de una violación, que es lo legal.

«Las mujeres tienen que saber que ninguna mujer tiene que verse obligada a continuar con un embarazo producto de una violación. Los servicios de la salud tienen que ofrecer estos servicios», concluyó.

El Perfil

Nombre: María Antonieta Alcalde.

Trayectoria: Directora para IPAS Centroamérica y México (IPAS CAM), con sede en la Ciudad de México.

Durante los últimos 14 años trabajó para International Planned Parenthood Federation / Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).

Recientemente se desempeñó como directora de Incidencia, con sede en la ciudad de Nueva York, donde estableció objetivos y estrategias organizacionales para la región. Fue directora de la Oficina de Enlace ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

