Gotas y remedios para los ojos irritados

México.- La irritación ocular puede ser causa de diversas razones como el polvo, viento fuerte o el polen o más complejas como infecciones virales o bacterianas. Estas situaciones pueden causar que el ojo se torne rojo, lloroso, con algo de dolor, secreción o picazón.

La irritación también puede deberse al contacto de los ojos con irritantes como jabón o champú durante el aseo personal, maquillaje o cremas o uso prolongado de lentes de contacto.

Para la irritación ocular se recomiendan las gotas oftalmológicas lubricantes o lágrimas artificiales, que pueden aliviar la irritación causada por la resequedad o el uso prolongado de dispositivos y computadoras, estas agregan humedad a los ojos para aliviar esta molestia. Algunas son de venta libre y se encuentran con facilidad en las farmacias.

Estas lágrimas artificiales agregan lgunos de los elementos que contienen las lágrimas naturales, lo que mejora el funcionamiento de la película lagrimal para proteger la superficie de los ojos.

Es importante que si el ojo permanece irritado por tiempo prolongado visites a un especialista para que determine la causa y otorgue un tratamiento adecuado. Si la irritación además causa dolor ocular, debes acudir al médico ya que podría tratarse de una afección más grave.

Remedios caseros

Compresa

Poner una toalla facial humedecida en agua tibia sobre los ojos, por unos minutos, exprímala hasta que ya no gotee, Ponga la toalla húmeda sobre los ojos y déjela hasta que se enfríe. Puede repetir esto varias veces al día o con la frecuencia que le resulte más cómoda. Use una toalla de cara limpia cada vez para no diseminar la infección. Si tiene ojo rojo infeccioso en ambos ojos, utilice toallas diferentes para cada ojo.

Manzanilla

Contiene propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar a contener la irritación. Usa dos bolsitas de té para preparar la infusión, luego retíralas de la taza y espera a que se enfrien, cuando la temperatura sea soportable, coloca una bolsita del té en cada ojo (cerrado) por 10 minutos.

Pepino

Humecta los párpados y ayuda al lagrimeo natural. Coloca una rodaja de pepino en cada ojo, esto ocasiona un efecto calmante y refrescante al mismo tiempo. Déjalo actuar por unos 10 minutos y retira.