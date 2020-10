Grupo Danone atiende recomendación de Profeco y cambia etiquetado

Grupo Danone México dio a conocer se ha corregido el etiquetado de su yogurt que había sido prohibido para su venta luego de un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Con esto, grupo Danone indica que se ha atendido la recomendación de la autoridad federal.

En un comunicado difundido a través de sus redes oficiales para México, grupo Danone dijo que a raíz del estudio publicado en la Revista del Consumidor y de las observaciones realizadas sobre las etiquetas de los productos Benegatro Yogurt sanor natural de 240 gramos y Danone Yogurt Bebible sabor natural de 220 gramos, hizo llegar a sus clientes productos con las nuevas etiquetas desde el 1 de octubre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que la solicitud de inmovilización de productos es extemporánea, pues estos ya se encuentran con la nueva etiqueta, misma que fue realizada en tiempo y forma tras la recomendación.

En el mismo comunicado, Danone dijo que reitera su compromiso de llevar salud a través de sus alimentos a un mayor número de personas mediante un portafolio de productos 100 por ciento naturales. La empresa dijo que se encuentra a disposición de apertura, colaboración y cercanía para aclarar dudas e inquietudes al respecto.

Otros estudios de la Profeco a quesos y jamón

La Profeco y Secretaría de Economía han prohibido la venta de algunos alimentos como ciertos tipos de queso y yogurt en México ya que no cumplían con las Normas Oficiales Mexicanas.

Algunas marcas de yogurt fueron suspendidas debido a que se detectaron azúcares adicionales por lo que dejan de ser naturales y no cumplían con el mínimo de leche recomendado.

Tamibién se prohibieron la venta de algunas marcas de queso, como: Fud, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Burr, Precissimo, Frankli, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremeria Covadonga, Aurrera y Philadelphia.

Estos fueron suspendidos debido a que en su etiqueta indicaba que eran producidos con leche 100 por ciento natural sin serlo. Adicionar grasa vegetal para sustituir la cantidad de leche que deberían contener, proporcionar un mejor gramaje al declarado como "contenido neto" en su etiqueta. Otros no declaraban en su superficie principal el porcentaje de suo de caseinatos utilizados.

La profeco también ha realizado un estudio sobre los jamones e indicó a los fabricantes quienes sí y quienes no deberían usar esta denominación. Entre las marcas que no dicen toda la verdad se encuentran jamon de la marca Sparta. Los que no cumplen con el contenido que anuncian son Bafar, jamón de pavo 400g, y Duby, jamón cocido de pavo 500g.

Galy, jamón cocido de cerdo y pavo a granel, a su vez, incumple el porcentaje mínimo de cerdo que debe tener.

Duby 500g se denomina “jamón cocido de pavo” pero la totalidad de la carne utilizada no corresponde a muslo de pavo, como lo exige la Norma Oficial Mexicana.

Lala Plenía, jamón virginia de pavo 250g, no indica en etiqueta el porcentaje de proteína de soya adicionada.

Lala Plenía, jamón virginia de pavo 250g, no indica en etiqueta el porcentaje de proteína de soya adicionada. (El fabricante mostró el cambio de etiqueta para corregir la omisión del porcentaje de soya).

La Profeco recomienda que antes de realizar una compra de cualquier producto se comparen las etiquetas, ingredientes y precios.