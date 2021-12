Hábitos alimenticios que perjudican la salud después de los 60 años

Cuidar de la salud a medida que el cuerpo envejece ayuda a que se tenga una vida más larga, para esto es fundamental que se tenga una alimentación saludable y se eviten algunos componentes de la dieta que a partir de los 60 años comienzan a tornarse nocivos.

Estos son los hábitos alimenticios que perjudican la salud si se realizan después de los 60 años de edad, de acuerdo al portal "Eat this, not this".

No consumir proteína suficiente

Después de los 60 años se debe procurar consumir la cantidad necesaria de proteína para que los músculos tengan un adecuado funcionamiento, de no consumir proteína, se comienza a perder tono muscular.

El portal cita a la especialista Courtney D´Angelo quien sugiere aumentar el consumo de huevo, salmón, carne de pollo o pavo.

El agua es importante

Mantenerse hidratado ayuda a que los diferentes órganos del cuerpo funcionen de manera adecuada. Esto es importante porque con la edad disminuye también la sensación de sed, lo que ocasiona que las personas mayores de 60 años se deshidraten con mayor facilidad.

Comer muy tarde

Las personas que comen tarde por lo general consumen comida altamente procesada, lo que se traduce en una salud deteriorada con el paso del tiempo porque contribuye al sobrepeso y la diabetes.

Consumir poca fibra

La fibra es relevante en toda la etapa de la vida, pero lo es especialmente en los mayores de 60 años. Cuando las personas de esta edad consumen poca fibra no absorben nutrientes y tienen más episodios de inflamación e interfiere también en el estado de ánimo.

Se recomienda consumir garbanzo, avena, manzanas, frijoles entre otras frutas.

Entre las recomendaciones dietéticas es importante que se tenga especial atención en la realización de actividad física recurrente, al menos tres días o más a la semana.

