Hábitos nocivos que impiden bajar de peso: conócelos y evítalos

Perder peso es algo que la mayoría busca, ya sea por salud o estética pero lograrlo no es algo tan fácil como pareciera. A pesar de hacer deporte y dieta, muchas personas que buscan perder peso no logran desaparecer la grasa abdominal y las llamadas "llantitas".

Lo anterior podría deberse a que sin querer estás cometiendo algunos errores que te impiden perder peso y qu se repiten como patrón día a día y que tal vez ni siquiera has notado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No hay mejor manera que perder peso de manera saludable. (Las personas que bajan de peso de manera lenta y saludable generalmente o vuelven a recuperarlo) Y si esto se quiere lograr se deberán abandonar y cambiar hábitos de alimentación, sueño, ejercicio y otros que se enumeran a continuación.

Deja de comer tan rápido

Comer a gran velocidad no abona nada para alcanzar el objetivo que es perder peso. Masticar lentamente los alimentos ayuda a que lleguen mejor triturados al estómago y estos puedan ser digeridos de forma fácil, además si lo haces de esta manera puedes evitar problemas gastrointestinales en el futuro. El tiempo que debes pasar comiendo es mínimo 20 minutos pero se aconseja tomarse al menos 30 en una comida completa.

Saltarse el desayuno

La primera comida del día pone en marcha el metabolismo. Saltarse el desayuno propicia la retención de grasas que son acumuladas para usarse como energía hasta la comida siguiente.

Se recomienda un desayuno rico en proteínas, esto evitará que se tengan antojos a lo largo del día que son los que más calorías aportan a la dieta.

El tema con lo light o Zero

Este tipo de productos no está libre de calorías, aunque sí tienen menos que los productos convencionales, pero no quiere decir que no influyan en la ganancia de peso. Estas bebidas tienen edulcorantes, que el entrar al organismo crean un efecto parecido al del azúcar; activan la insulina y provoca hipoglucemia. También propician una mayor acumulación de grasa abdominal e incrementan el apetito.

Dejar las grasas pero no el azúcar

La grasa no es siempre la culpable de la ganancia de peso, el verdadero motivo del exceso de peso es principalmente la ingesta excesiva de azúcar en distintos alimentos combinados con factores como el sedentarismo. El azúcar combinada con la grasa son en muchas ocasione las responsables de la obesidad, enfermedades cardiovasculares y grasas saturadas.

Se recomienda disminuir al máximo, si es posible todo el azúcar de la dieta, pero conservar algunas grasas. La grasa, en pocas cantidades, ayuda a sentir saciedad siempre y cuando no sea grasa saturada proveniente de alimentos fritos.

Este quizá sea uno de los motivos por los que no pierdes peso y que quizá desconocías ya que existen muchos productos que se comercializan como bajos en grasa pero en realidad tienen más azúcar añadida.

Sin salsas y aderezos, por favor

Prácticamente todas las salsas o mayonesas (como la salta kétchup) tienen grasas, calorías y exceso de azúcar. Si estás intentando cambiar tu alimentación, tal vez debas pensar en abandonar este tipo de aderezos para siempre y buscar otras maneras de hacer apetecible tu comida.

Jugos no naturales

Incluso los jugos naturales no son del todo sano. Cuando se desprende la pulpa y otros componentes de la fruta se le está quitando toda la fibra y se está ingiriendo únicamente azúcar (natural). Lo ideal y altamente recomendable es que se prefiera la fruta completa, la fibra de la fruta es la que contiene la mayoría de los beneficios y nutrientes.

El agua

Si no se bebe agua suficiente no se activa correctamente el proceso del metabolismo, esto impide que se utilice la grasa almacenada como energía. Beber agua suficiente ayuda a mantener el cuerpo hidratado y si se bebe justo antes de cada comida puede contribuir a la saciedad.

Depresión o estrés

Cuando el cuerpo detecta que algo no anda bien se "protege" y crea una barrera de grasa que impide agresiones. Cuando estás bajo una situación de estrés o depresión el cuerpo suele demandar gran cantidad de comida poco saludable, generalmente una dieta rica en azúcares o grasas.

Existen muchas otras situaciones que pueden impedir la pérdida de peso como no dormir lo suficiente, reducir el número de comidas, realizar únicamente dieta sin ejercicio, no dormir lo suficiente y abusar de alimentos "saludables". Recuerda que para perder peso todo debe ser equilibrado y se debe hacer el proceso de la mano de un especialista, sin dietas extremas que a la larga puedan perjudicar la salud.