"Hacer pruebas a todo el mundo es técnicamente absurdo": López-Gatell

CDMX.- Una vez más, Hugo López-Gatell habló sobre la infodemia -sobreabundancia de información (ya sea rigurosa o falsa) sobre un tema concreto- y aclaró con respecto a la idea falsa de que la epidemia se ha ido reduciendo porque se restringió el número de pruebas, y que al no hacerlas, ya no hay casos, por lo que disminyen, es información falsa.

El sub secretario de Promoción y Prevención de la Salud, explico que lo que ocurre en México es que, desde febrero, se ha trabajado bajo un lineamiento de cómo se hacen las pruebas, en quien y porque, lo que es exactamente al revés de “la idea falsa que quieren introducir”, detalló.

Donde hay un caso sospechoso le hacemos una prueba, entonces, si no hay casos, no hay pruebas. Cuando hay menos casos, hay menos pruebas, no al revés como lo quieren perfilar”, afirmó. Pues, “Pruebas no nos faltan, tenemos todavía una reserva de más de 250 mil pruebas”, agregó.

Gatell, dijo que, si en caso de que se acabasen estas pruebas, se vuelve a surtir, pues no hay directiva alguna que restrinja las pruebas ni a nivel nacional, ni a nivel de los estados y el lineamiento se sigue completamente como ha sido estipulado.

Otra de las fake news o pseudo verdades que al inicio tenían, ya como que se agotó toda esa parte, era la idea de que había que hacer pruebas a todo mundo, eso técnicamente es absurdo, no tiene fundamento alguno”, afirmó.

Lo anterior, porque en México son 127 millones de personas las que lo habitan y cada semana se tendría que estar haciendo la prueba a todas ellas para ver si ya enfermaron. Sin embargo, lo que sí es real, dijo, es que las pruebas son útiles para ayudar al proceso de contención comunitaria, que es donde se detecta un caso, se le toma la prueba, pero no se espera el resultado de la misma y la persona ya se queda en aislamiento, en resguardo preventivo y sin esperar el resultado se estudia a sus contactos y también quedan aislados.

En el caso de las personas que no presentan síntoma alguno, pero padecen Covid-19, o mejor conocidos como asintomáticos, Gatell, respondió que la evidencia científica aún no ha sido tan clara sobre el nivel de impacto que pudieran tener en la epidemia, pues no hay duda que estas personas pueden tener un papel en esta epidemia, pero no se sabe que tan importante es en comparación con el de los sintomáticos, eso no está claro, mencionó.