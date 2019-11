Hacienda anuncia ahorro del 70% en fármacos contra hemofilia

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda logró ahorros de hasta 70 por ciento en la compra de medicamentos para tratar la hemofilia, por lo que ahora podrán recibir tratamiento todos los pacientes con esta enfermedad, informó Raquel Buenrostro -Oficial Mayor de Hacienda-.

Buentostro dijo que se trata de la tercera compra de medicamentos que tiene ver con un nuevo esquema de hacer política de salud.

Los dos primeros casos en los que se lograron ahorros y la compra de medicamentos de vanguardia fueron los tratamientos contra VIH Sida y Hepatitis C.

Son tres de nueve grupos que estamos revisando para tener los mayores resultados. Los que vienen pronto son los oncológicos, los cardiovasculares y los metabólicos.

Por medio de la compra consolidada, México pasará de adquirir 200 millones de unidades de medicamentos a más de 650 millones de unidades, dijo Carlos Martínez, hematólogo del Hospital General de México.

Indicó que el indicador europeo es que haya cuatro unidades per cápita.

Con esta compra en el País habrá más de cinco unidades per cápita; y no sólo 1.7 unidades per cápita.

Además, precisó que se obtendrá el medicamento de última generación y de vanguardia.

Explicó que los pacientes con esta enfermedad hemorrágica hereditaria sangran toda su vida por la falta de factor 8 y 9 de coagulación.

Señaló que en el País se tienen registrados 4 mil 307 pacientes; sin embargo, hay subregistro y podrían llegar a ser hasta 10 mil pacientes.

Abel Romero, especialista de Hacienda, mencionó que en el País se invertían 2 mil 700 millones de pesos en la compra de medicamentos para tratar esta enfermedad.

Ahora se invertirá lo mismo, pero se duplicará el número de fármacos.

Los ahorros van a equivaler a cerca de 2 mil 200 millones de pesos.

También, se anunció la creación del Registro Nacional de Pacientes con Hemofilia, que coordinará el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.