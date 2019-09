Hallan bacteria en lote de metotrexato

México-. En un lote de 850 ampolletas de metotrexato de Pisa se encontró contaminación con la bacteria bacillus simplex, denunció José Alonso Novelo, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"No pasó la prueba de esterilidad", alertó. El funcionario comentó que la semana pasada, la Cofepris obtuvo resultados de lotes de 17 mil ampolletas que Pisa distribuyó.

Durante su comparecencia ante senadores y delante de padres de niños con cáncer, Novelo dijo que por fortuna la bacteria no es patógena, pero ante un sistema inmunológico deprimido puede causar problemas.

El titular de Cofepris aseguró que las sanciones a Pisa no fueron por faltas administrativas, como se ha dicho, sino porque no cumple con la norma de esterilidad. "No es por un proceso administrativo, sino de operatividad que pone en riesgo a la población".

Novelo precisó que los hospitales donde fueron distribuidos los medicamentos contaminados ya fueron notificados. Además, dijo, siete de 17 plantas de Safe, central de mezclas filial de Pisa, también presenta irregularidades y han sido clausuradas por contaminación con bacterias de las bolsas.

Durante su comparecencia, el funcionario aseguró que en el País no hubo ni habrá desabasto de metotrexato. El desabasto, dijo, fue mediático e inducido.