Hallan medicamento contra esquizofrenia y psicosis

Estados Unidos.- Investigadores de la Universidad de Yale, Estados Unidos han econtrado un nuevo fármaco que ha dado resultados positivos para tratar la psicosis en la esquizofrenia, el fármaco es nombrado SEP-363856.

La investigación corrió a cargo de investigadores del Departamento de Psiquiatría y el Departamento de Neurociencia y fueron publicados en la revista The New England Journak of Medicine.

Te puede interesar: Uno de cada cuatro mexicanos ha padecido alguna enfermedad mental

Al finalizar el estudio de cuatro semanas, los pacientes tratados con SEP-363856 mostraron mejoría significativa de los síntomas, pero los investigadores advirtieron que hace falta todavía más investigación para determinar los posibles efectos secundarios del medicamento.

El estudio se basó en la medición de la evolución de 120 pacientes con exacerbación aguda de la esquizofrena que recibieron el tratamiento con SEP-363856 y un placebo durante cuatro semanas.

Qué es la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante.

Las personas que padecen esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda la vida. El tratamiento temprano puede ayudar a controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo.

Síntomas:

Delirios

Alucinaciones

Pensamiento (habla) desorganizado

Comportamiento motriz extremamente desorganizado o anormal

Síntomas negativos

Te puede interesar:

Llaman a atender a tiempo las enfermedades mentales

Trastornos mentales, principales enfermedades en infantes

OMS: La transexualidad no es una enfermedad mental