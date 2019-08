Hallan nueva terapia contra el cáncer de próstata

Estados Unidos.- Un grupo de científicos ha propuesto una nueva terapia contra el cáncer que sería efectiva para la destrucción de tumores, sin los efectos de las quimioterapias, ni cirugías invasivas y radiación. Se trata de una terapia con nanopartículas de oro iluminadas que serían efectivas para la destrucción de tumores.

Esta terapia fue propuesta y descrita en un artículo de Proceedings of the National Academy Sciences of the United States of América (PNAS). En el se describe el resultado de 16 pacientes con cáncer de próstata que recibieron este tratamiento.

A los pacientes se les suministraron nanopartículas de oro iluminadas por vía intravenosa el primer día y a un tratamiento de ablación el segundo guiado por imagen. Los pacientes habían sido tratados en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai, Nueva York y tenían de 58 a 79 años de edad.

Todos los pacientes se fueron a casa el día del tratamiento y regresaron para pruebas de seguimiento a los tres y seis meses y al año después. De los pacientes tratados, solo dos mostraron signos detectables de cáncer en las biopsias de seguimiento un año después.

El estudio se encuentra en curso para determinar su eficiencia, participan en el 44 pacientes en Mount Sinai, otros dos en Michigan y Texas. Este trabajo ha sido encabezado por la nanocientífica e la Universidad de Rice, Naomi Halas, y la bioingeniera de la Universidad de Duke, Jennifer West.

Las ventajas de este tipo de tratamiento es que evita otros daños a la próstata, preserva la calidad del vida del paciente y evita los efectos secundarios no deseados como la disfunción eréctil y la fuga de orina.

El cáncer de próstata

Es el cáncer que empieza en la glándula prostática. La próstata es una pequeña estructura con forma de nuez que forma parte del aparato reproductor masculino. Este órgano rodea la uretra, el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo.

El cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer en hombres mayores de 75 años de edad. Este tipo de cáncer se encuentra pocas veces en hombres menores de 40 años de edad.

Síntomas