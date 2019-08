Hallan nuevo órgano del cuerpo humano

Suecia.- Médicos suecos han indetificado a las células de Schwann como un nuevo órgano sensible. Estas células se encuentran debajo de la dermis y son capaces de enviar al cerebro la sensación de dolor causada por la irritación términa y mecánica.

El estudio de este nuevo órgano húmano recién descubierto aparece publicado en la revista Science. Forma parte del sistema periférico y funcionan como auxiliares de las neuronas, están dotadas de largas protusiones y conectadas a una red que percibe las sensaciones dolorosas y las envía al cerebro.

Las células funcionan como extensión de las neuronas. Foto: Pixabay

Los cientificos han encontrado que las terminaciones nerviosas no son las únicas partes del cuerpo que reciben tales estímulos. Patrik Ernfors, del Instituto Karoliska explica que: "Nuestro estudio muestra que la sensibilidad al dolor no solo ocurre en las fibras nerviosas de la piel, sino también en este órgano sensible al dolor recientemente descubierto".

Este nuevo descubrimiento podría cambiar la percepción de la estructura del cuerpo humano y podría dar cabida a la búsqueda de nuevos tratamientos para personas que sufren de dolor crónico.