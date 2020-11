Hallan que hormona calcitonina podría ayudar a encontrar tratamientos contra fibrilación auricular

Un estudio realizado por investigadores de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia encontró que una hormona conocida como calcitonina podría ser utilizada como parte de nuevos tratamientos para personas con fibrilación auricular.

La fibrilación auricular es un padecimiento de salud del corazón en el que las dos cavidades superiores (aurículas) del corazón laten de forma caótica e irregular, sin coordinación con las dos cavidades inferiores (ventrículos). Los síntomas de fibrilación auricular generalmente comprenden palpitaciones, dificultad para respirar y debilidad.

La calcitonina es una hormona que se produce en la tiroides y ayuda a regular la masa ósea y la producción de colágeno, también es producida por las células del corazón.

Stanley Nattel, coautor del estudio y cardiólogo del Montreal Heart Institute y profesor de la Université de Montréal, dijo que los niveles de calcitonina en el cuerpo pueden disminuir con la edad y este es el principal factor para desarrollar la fibrilación auricular.

La cicatrización (conocida en términos médicos como fibrosis) de las aurículas es causada por la acumulación de colágeno, una proteína que se encuentra en la piel y los tejidos conectivos. Esta fibrosis predispone a las personas a la FA y dificulta su tratamiento.

La investigación dio a conocer que en las células del corazón se genera más calcitonina que en la tiroides, también se encontró que la calcitonina en el corazón ayuda a mantener bajo control los niveles de colágeno, en los pacientes con fibrosis auricular, algo sale mal que deteriora las acciones protectoras de la calcitonina, aumentando su riesgo.

Hasta el momento no existe un tratamiento que pueda ayudar a los pacientes c on fibrilación auricular, esta investigación podría ser la clave para nuevas opciones de tratamiento.

Actualmente las personas con fibrilación auricular reciben anticoagulantes para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular

Algunas personas con fibrilación auricular no tienen síntomas y no saben sobre su enfermedad hasta que se descubre durante una exploración física. Aquellas personas que tienen síntomas de fibrilación auricular pueden experimentar los siguientes signos y síntomas:

Palpitaciones, que son sensaciones de un latido del corazón acelerado, incómodo e irregular o un aleteo en el pecho

Debilidad

Menor capacidad para hacer ejercicio

Fatiga

Aturdimiento

Mareos

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho

Las anomalías o daños a la estructura del corazón son la causa más frecuente de la fibrilación auricular. Las posibles causas de la fibrilación auricular comprenden las siguientes: