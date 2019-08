Hallan un nuevo dolor relacionado a la migraña

Estados Unidos.- Tener un dolor de cabeza ya es malo, pero más o menos una de cada 10 personas que sufren de dolores de cabeza también experimenta dolor facial, encontraron los investigadores.

El estudio incluyó a más de 2,900 personas con dolores de cabeza primarios. Son los dolores de cabeza que no son provocados por otra afección, e incluyen a las migrañas y a la cefalea en racimos. Los participantes completaron cuestionarios sobre sus dolores de cabeza y cualquier dolor facial.

Las personas con problemas dentales que pudieran explicar el dolor facial no se incluyeron en el estudio.

Un 10 por ciento de los pacientes reportaron dolor facial. Los que sufrían de hemicránea paroxística, que es un tipo de dolor de cabeza con ataques graves y con frecuencia cortos en un lado de la cabeza, tuvieron la tasa más alta de dolor facial (un 45 por ciento).

El dolor facial también afectaba a un 21 por ciento de los pacientes con hemicránea continua, un dolor de cabeza con un dolor continuo cuya gravedad varía; a un 20 por ciento de los que tenían cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración, un dolor de cabeza caracterizado por ataques frecuentes en un lado de la cabeza; a un 15 por ciento de los que tenían cefaleas en racimos; y a un 2 por ciento de los que sufrían de migrañas, encontraron los investigadores.

Entre los que tenían migrañas que también experimentaban dolor facial, un 41 por ciento experimentaban dolor sobre todo en la cara. Y entre los pacientes con cefaleas en racimos que experimentaban dolor facial, un 31 por ciento experimentaban en dolor sobre todo en la cara, según el estudio.

Seis pacientes del estudio tenían un dolor constante solo en un lado de la cabeza, además de ataques de dolor facial que duraban de 10 a 30 minutos varias veces al día. Este tipo de síndrome de dolor no se ha descrito antes, y los investigadores sugirieron llamarlo "dolor facial unilateral constante con ataques adicionales", apuntaron los autores del estudio en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Neurología (American Academy of Neurology).

"El dolor facial no ha estado bien reconocido como síntoma del dolor de cabeza, y algunas personas al final tienen que esperar un largo tiempo para recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuados", señaló el autor del estudio, el Dr. Arne May, en el comunicado de prensa. "Este estudio muestra que el dolor facial no es poco común, y que en muchas personas el dolor ocurre sobre todo en la cara, no en la cabeza".

May es profesor de neurología en la Universidad de Hamburgo, en Alemania.

"Para una mejor comprensión de estos tipos de dolor facial, y en última instancia para el desarrollo de tratamientos, es esencial que comprendamos más sobre el dolor facial y si es la misma enfermedad que el dolor de cabeza, pero que aparece en otro lugar, o si son dos síndromes distintos", concluyó. El informe aparece en la edición del 21 de agosto de la revista Neurology.