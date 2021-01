Hallan un tratamiento inesperado para el Alzheimer: el sulfuro de hidrógeno

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins encontró que el sulfuro de hidrógeno puede ser eficaz para combatir el Alzheimer. Este gas se caracteriza por su olor a huevo podrido.

La investigación dio a conocer que el cuerpo humano produce este tipo de gas en pequeñas cantidades y que este ayuda a regular la función de todo el cuerpo, este gas puede intervenir en funciones del metabolismo celular hasta en la dilatación de los vasos sanguíneos.

En un experimento con ratones de laboratorio se encontró que la sulfhidratación en el cerebro de los ratones disminuye conforme a la edad, una tendencia que se observa también en pacientes con Alzheimer.

Mientras tanto, unos experimentos realizados en ratones permitieron demostrar que el sulfuro de hidrógeno es capaz de ayudar a proteger las células cerebrales envejecidas contra la enfermedad de Alzheimer, dice el comunicado de Johns Hopkins Medicine.

La publicación fue realizada en la revista Proceedings of the National Academies of Science y que incluyó ratones modificados genéticamente para imitar la enfermedad de alzheimer en humanos, encontró que al inyectar en ratones el compuesto portador de sulfuro de hidrógeno llamado NaGYY, los ratones mostraron mejora en la función cognitiva.

Este compuesto ha sido elaborado por científicos de al Universidad de Exeter Reino Unido que libera lentamente las moléculas de sulfuro de hidrógeno mientras viaja por el cuerpo.

Los ratones mejoraron la función cognitiva en un 50 por ciento cuando recibieron el gas, en comparación de de aquellos que no lo recibieron.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias.

El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje.

El Alzheimer se puede manifestar por medio de:

Depresión

Apatía

Aislamiento social

Cambios de humor.

Desconfianza en los demás

Irritabilidad y agresividad

Cambios en los patrones de sueño

Desorientación

Pérdida de la inhibición

Delirios, como creer que te robaron

El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad.

Ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren.