Harvard revela si el tinte para el cabello puede aumentar el riesgo de cáncer

Estados Unidos.- Científicos de la Universidad de Harvard realizaron un estudio sobre si los tintes para cabello aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Los investigadores encontraron que los tintes para cabello muestran un ligero aumento en el desarrollo de cáncer de ovario, mama y piel.

Estos resultados se derivan de un estudio en el que se observó durante 36 años a personas que usaban con frecuencia tintes para cabello y que al inicio del estudio no presentaban indicios de cáncer. De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado la exposición a tintes para el cabello como un carcinógeno probable, pero aún no hay ninguna advertencia sobre el uso personal porque la evidencia existente no es concluyente.

De acuerdo a Yin Zhang y Brenda M Birmann, autores del estudio y que realizaron observaciones de 117 mil 200 personas, las personas que usaron tinte para cabello no presentaron riesgo alto de desarrollo de cáncer de vejiga, cerebro, colon, riñón, pulmón, sangre y sistema inmunológico.

Sin embargo, “el uso constante de tintes permanentes se asoció con un riesgo ligeramente mayor de carcinoma de células basales de la piel, y este riesgo fue mayor en mujeres con cabello naturalmente claro”.

De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), En los tintes para teñir el cabello se usan más de 5000 sustancias químicas diferentes, algunas de las cuales se han descrito como cancerígenas (que causan cáncer) en animales.

