Hasta qué edad es efectiva la aspirina pare prevenir el cáncer colorrectal

La aspirina o acido acetilsalicílico ha sido vista por varios años como un método para prevenir el desarrollo del cáncer, sin embargo, investigadores de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, investigaron hasta qué edad esta práctica puede ser puede ser efectiva.

Anteriormente se conocía que la aspirina puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en la mediana edad, pero esta nueva investigación da una orientación sobre a qué edad los adultos deben comenzar a tomar el fármaco y por cuánto tiempo para conseguir los efectos preventivos.

El estudio estuvo encabezado por el gastroenterólogo y jefe de la Unidad Epidemiológica Clínica y Traslacional del Hospital General de Massachusetts, el doctor Andrew T. Chan. Los investigadores partieron del conocimiento de que la aspirina podría reducir el cáncer en adultos hasta los 70 años, pero no se sabía si los adultos mayores de 70 años obtenían este beneficio.

El doctor Chan dijo que existe evidencia clara de que la aspirina tomada una vez al día previene el cáncer colorrectal en adultos entre los 50 y 70 años, pero no queda claro si esta es funcional para los adultos de más de 70.

Para este estudio se extrajeron datos de dos grandes estudios de Estados Unidos, el 'Nurses' Health Study' (enero de 1980 - junio de 2014) y el 'Health Professionals Follow-up Study' (enero de 1986 - enero de 2014). Estos estudios engloban datos de 95.500 pacientes recolectados en un periodo de 30 años.

En este estudio se descubrió que que el uso de la aspirina de manera regular se relacionaba con una menor incidencia de cáncer colorrectal en personas de 70 años o más, sin embargo esta disminución sólo estaba presente en los hombres que la tomaron antes de los 70 años, quienes comenzaron a tomarla después de esa edad parecieron no tener algún efecto contra el cáncer.

Por lo tanto, se estableció que para prevenir el cáncer colorrectal, la aspirina debe ser usada entre los 50 y 59 años de edad, protegiendo también contra enfermedades cardíacas.

El estudio llamado 'Aspirin in Reducing Events in the Elderly' (ASPREE), encontró que las personas que tomaron una dosis baja de aspirina (100 miligramos al día) y que tenían más de 60 años aumentaron el riesgo de muerte por cáncer en un 30 por ciento. La gran mayoría de los participantes en el ASPREE (89%) nunca habían tomado aspirina con regularidad antes de participar en el estudio.

Así, el equipo de Chan reparó en que los participantes de ASPREE que tomaban aspirina no experimentaban un aumento o disminución del riesgo de desarrollar un cáncer, a pesar de tener un aumento del riesgo de muerte por cáncer.