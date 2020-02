Hay 30% más casos de dengue en 2020

Jalisco.- En lo que va del 2020 en Jalisco se incrementó en casi 30 por ciento el número de casos de dengue confirmados respecto al mismo período del año anterior, confirmó Ana Gabriela Mena Rodríguez, encargada de despacho de la dirección de Promoción y Prevención de la Salud en Jalisco.



La funcionaria Informó que hasta la semana epidemiológica número 7 se registraban 88 casos de la enfermedad, de los cuales 37 equivalente al 48 por ciento del total- son graves y con signos de alarma.

Jalisco nos encontramos en onceavo lugar por tasa y en quinto lugar por casos confirmados



"Al momento no tenemos ninguna defunción confirmada".



La funcionaria refirió que el año pasado se notificaron 81 mil 188 casos probables de dengue de los cuales 11 mil 727 fueron confirmados con pruebas de laboratorio y se registraron 49 defunciones.



El 74 por ciento de los casos registrados el año pasado en Jalisco se encontraron en 4 jurisdicciones sanitarias Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.



En el marco de la instalación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por Vector, el Gobernador Enrique Alfaro llamó a los ciudadanos a comprometerse en la labor de prevención de la enfermedad.



El dengue no se puede enfrentar ni con vacunas ni con tratamiento, se tiene que enfrentar con prevención



"Si no entendemos eso no se va a poder arreglar el problema. Sin el apoyo de la gente, no vamos a poder enfrentar este desafío, eso es muy importante porque luego pareciera que este es un problema de falta de medidas en materia de vacunación o de otro tipo de acciones del sector salud".



El Secretario de Salud, Fernando Petersen, dijo que con la celebración del Día de la Lucha Contra el Dengue, el sábado 29 de febrero, marcará el arranque de las acciones para prevenir la enfermedad, donde la sociedad deberá jugar un papel fundamental.