¿Hay frutas y verduras con vitamina D?

México.- La deficiencia de vitamina D ha sido vinculada con síntomas más graves de enfermedad Covid-19, causada por el nuevo coronavirus (SARS-Cov-2), por ello se recomienda que durante la cuarentena o el periodo de confinamiento se aumente el consumo de alimentos con vitamina D, pero si tratas de buscarla en frutas y verduras tal vez tus opciones sean limitadas.

De acuerdo a un estudio publicado en el repositorio de preimpresion MedRxix, la vitamina D podría ser la diferencia entre una enfermedad Covid-19 mortal y una más leve, sin embargo, como toda la vitamina D proviene en su mayoría de alimentos de origen animal, generalmente no se tienen muchas opciones para personas que no consumen estos alimentos. Cabe señalar que el estudio aún no es revisado por científicos.

Como consumir vitamina D

Aunque no existen muchas frutas y verduras con vitamina D, esta se puede consumir en cantidades suficientes en jugos de frutas fortificados, para saber si el jugo es fortificado se debe fijar en la etiqueta.

Además, ciertos cereales para el desayuno y algunas marcas de jugos de naranja, yogures, margarinas y bebidas a base de soya contienen vitamina D agregada.

Los champiñones contienen cantidades importantes de vitamina D,

El unico alimento de origen no animal que contiene vitamina D son los champiñones, por lo que se convierte en una opción para quienes llevan un régimen vegetariano.

Sin embargo, generalmente el cuerpo humano obtiene la cantidad de vitamina D que necesita a través de la exposición al sol, por lo tanto exponerte a los rayos del sol por periodos cortos puede ayudar a conseguir la vitamina D que tu cuerpo requiere para sus funciones.

El sistema inmunitario emplea la vitamina D para combatir los virus y bacterias que lo invaden. Una investigación reciente encontró que los países donde sus habitantes tienen deficiencias de vitamina D, son de los más golpeados por la pandemia de coronavirus.

