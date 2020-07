Hay una enfermedad que los mosquitos no propagan: el coronavirus

Estados Unidos.- Aunque los científicos no han determinado cómo el nuevo coronavirus dio el salto a los humanos, un nuevo estudio confirma que los mosquitos no tienen la culpa, y que una picadura de mosquito no contagia el coronavirus.

"Aunque la Organización Mundial de la Salud ha afirmado de forma definitiva que los mosquitos no pueden transmitir el virus, nuestro estudio fue el primero en proveer datos concluyentes que respaldan la teoría", señaló el autor del estudio, Stephen Higgs, director del Instituto de Investigación en Bioseguridad (BRI) de la Universidad Estatal de Kansas, en Manhattan, Kansas.

Los investigadores encontraron que el nuevo coronavirus no puede replicarse en tres especies comunes de mosquitos, Aedes aegypti, Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus, y que por tanto no puede ser transmitido a los humanos.

El estudio se publicó en una edición reciente de la revista Scientific Reports.

"Me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo en la Universidad Estatal de Kansas para aprender todo lo que podamos sobre este y otros patógenos peligrosos", añadió Higgs en un comunicado de prensa de la universidad.

El BRI es un centro de bioseguridad de nivel 3, y los investigadores del BRI han completado cuatro estudios adicionales sobre la COVID-19 desde marzo.

