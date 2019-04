Hepatitis A es trasmitida por alimentos contaminados: IMSS

México.- Los niños menores de 10 años son los más vulnerables a desarrollar la hepatitis A, una infección originada por un enterovirus que ingresa al organismo a través de alimentos o agua contaminada.

Estos alimentos al ser ingeridos de manera recurrente, sobre todo en época de calor, genera un incremento de casos de la enfermedad.

El grupo o sector de la población más vulnerable son los menores de 10 años, por lo que es en ellos en donde se debe de vigilar e intensificar el cuidado en mayor medida, sobre todo cuando están en las aulas.

De acuerdo al doctor Carlos Fernando Gómez Rodríguez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS 57) de Zacatecas, “los casos aumentan en la temporada de calor, si en una escuela hay un caso se necesita que ese paciente no vaya a la escuela en dos semanas por que es el periodo trasmisible del virus, si hay más niños en casa aunque no estén enfermos no deben ir tampoco a la escuela”.

El periodo de la incubación de la hepatitis A es de 60 días y el tratamiento debe durar dos semanas para poder eliminar el virus.

El cuadro sintomatológico se caracteriza por nauseas, vómito, fiebre, temperatura de 38.8 grados y decaimiento general; después de 72 horas el paciente empieza a presentar un tinte amarillento en los ojos que se llama ictericia y esa coloración es característica de la Hepatitis A.

Prevención