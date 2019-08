Herida causada por zapatos nuevos le causa sepsis

México.- Una mujer casi pierde la vida por usar zapatos de tacón. La modelo Gemma Downey, de 23 años desarrolló una terrible sepsis tras una infección en el pie causada por sus zapatos nuevos.

Ella sintió como sus zapatos le lastimaban tras haberlos estrenado. Tras una caminata en en una cita la joven notó la herida en su talón derecho que empeoró al cabo de cinco días.

La herida se tornó tan grave que estuvo siendo tratada en un hospital por principio de sepsis, los médicos advirtieron que de no haberse tratado a tiempo tal vez le hubieran amputado una pierna.

La joven dijo que nunca pensó que algo que ella tomara como insignificante se tornara tan grave, dijo sentirse agradecida de que condición se descubriera a tiempo.

"He tenido heridas similares muchas veces, simplemente no pensé que esto pudiera ocurrir por uno zapatos nuevos. Si me ha sucedido a mí, me gustaría advertir a otras mujeres al respecto. Que sepan que si tienen una ampolla y se sienten mal, confíen en sus instintos y se lo revisen".

La modelo relató que su herida comenzó algo pequeña y no le tomó importancia, pero al paso de los días su talón comenzó a hincharse y la herida a tornarse morada, además tenía problemas para respirar y dolores en el pecho.

Permaneció dos días internada en un hospital donde fue tratada por sepsis y celulitis, una infección bacteriana de la piel, y fue dada de alta.

Qué es la sepsis

De acuerdo a Clínica Mayo, a sepsis, también conocida como septicemia, es una complicación potencialmente mortal que deriva de una infección.

La sepsis se produce cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para combatir la infección provocan una reacción inflamatoria en todo el cuerpo.

La inflamación puede, entonces, desencadenar una avalancha de cambios capaces de dañar varios órganos y provocar su insuficiencia.

Cuando la sepsis deriva en choque séptico, la presión arterial desciende drásticamente y puede llevar a la muerte.

La probabilidad de sobrevivir aumenta cuando la sepsis se trata pronto, generalmente con antibióticos y grandes cantidades de líquidos intravenosos.