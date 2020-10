Hidroxicloroquina resulta ineficaz para prevenir contagios entre trabajadores de la salud

La Universidad de Minnesota encontró que la hidroxicloroquina no previene la infección covid en trabajadores de la salud. Para este estudio se realizó un ensayo doble ciego para determinar el grado de efectividad del uso de este medicamento para la prevención del coronavirus.

El ensayo buscó medir el grado de efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes con alto grado de exposición al virus y ver si este podría prevenir la infección. Más de mil 400 trabajadores de la salud de Estados Unidos y Canadá recibieron hidroxicloroquina una o dos veces por semana o placebo.

Al finalizar el estudio se encontró que el 7,9 por ciento del personal que tomaba placebos desarrolló la infección covid-19 mientras que el 5,9 por ciento de los que tomaron hidroxicloroquina se infectaron, además desarrollaron efectos secundarios no graves como náuseas, malestar estomacal y diarrea. No hubo un mayor riesgo de efectos secundarios graves o complicaciones cardíacas por tomar hidroxicloroquina en comparación con el placebo.

Investigadores de la Universidad de Minnesota indicaron que no se consideran que estos resultados muestren una diferencia significativa entre entre el uso del fármaco o el placebo.

Los resultados del ensayo de profilaxis previa a la exposición, que se publicaron en Clinical Infectious Diseases , determinaron que tomar 400 mg de hidroxicloroquina una o dos veces por semana no previno el desarrollo de COVID-19 en los trabajadores de la salud mejor que el placebo.

Radha Rajasingham, autor principal del estudio dijo que el estudio se basó en la ingesta de este medicamento una o dos veces por semana por trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición a la Covid.

Se informaron efectos secundarios en el 21% de los participantes asignados al placebo; 31% en el grupo de hidroxicloroquina una vez por semana y 36% en el grupo de hidroxicloroquina dos veces por semana. Los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, malestar estomacal y diarrea. No hubo un mayor riesgo de efectos secundarios graves o complicaciones cardíacas por tomar hidroxicloroquina en comparación con el placebo.

Ya un estudio de la misma Universidad de Minnesota publicado en el mes de junio había advertido que el medicamento no tenía eficacia contra el el desarrollo de la infección covid-19 tras la exposición al virus SARS-CoV-2. El estudio de junio publicado en la revista New England Journal of Medicine indicó que hidroxicloroquina no pudo prevenir el desarrollo de COVID-19 mejor que un placebo. Además, el 40% de los participantes del ensayo que tomaron hidroxicloroquina desarrollaron efectos secundarios no graves, predominantemente náuseas, malestar estomacal o diarrea. Sin embargo, el ensayo no encontró efectos secundarios graves ni complicaciones cardíacas por tomar hidroxicloroquina.

Para qué se emplea la hidroxicloroquina

Actualmente la hidroxicloroquina está aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) para tratar enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso discoide crónico, lupus eritematoso sistémico en adultos y la artritis reumatoide. Es un derivado de la cloroquina, que se prescribe desde hace varias décadas contra el paludismo. Contra la covid-19 suele ser administrada la primera.

Desde el inicio de la pandemia de creía que la hidroxicloroquina podría conceder efectos positivos a los infectados por coronavirus, pero esto fue descartado conforme avanzaron las investigaciones hasta que hace unos días la Organización Mundial de la Salud calificó como ineficaces a la hidroxicolorquina y al remdesivir para el tratamiento de la infección por coronavirus.

En un comunicado la OMS declaró que "el uso de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir / ritonavir e interferón “parecen tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad a los 28 días o el curso de covid-19 entre pacientes hospitalizados”. La hidroxicloroquina es el medicamento que el presidente Donald Trump recibió durante su hospitalización tras contraer el coronavirus y del que dijo, era una de las mejores opciones de tratamiento contra la enfermedad.