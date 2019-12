Higiene ayuda a prevenir la conjuntivitis en temporada de frío

México.- La conjuntivitis puede presentarse en la temporada de frío dado a que las vías respiratorias están conectadas con las órbitas oculares y al existir infecciones respiratorias, estas pueden llegar hasta los ojos.

Para prevenir la conjuntivitis por infecciones respiratorias es necesario lavarse constantemente las manos, así como proteger la boca con el antebrazo al momento de estornudar, informó la oftalmóloga adscrita al Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, Luz María Arce Romero.

La conjuntivitus, ya sea por el contacto con las manos sucias o por una infección viral o bacteriana, pueden causar conjuntivitis, patología que consiste en la inflamación de la membrana transparente que recubre parte del ojo y de los párpados.

“El principal causante de este tipo de conjuntivitis es el estafilococo, bacilo que afecta mucho la garganta. También el virus de la influenza es frecuente. En estos casos es importante no aplazar la consulta médica, para comenzar con un tratamiento a base de antibióticos. Es muy importante evitar tallarse los ojos para no agravar el problema”, explicó.

Los síntomas de la conjuntivitis son: ojo rojo, comezón y mucha secreción blanca, amarilla e incluso verde. La experta detalló que si no se tiene el tratamiento adecuado, en ocasiones se desarrolla la queratoconjuntivitis, es decir, se ve comprometida también la córnea y ya no sólo la conjuntiva. El paciente no puede abrir los ojos porque le causan mucha molestia, además de que tiene completa intolerancia a la luz.

“La recomendación es que acudan a consulta médica para que podamos tratarlos de manera oportuna. En casa el paciente con conjuntivitis debe reposar en aislamiento y no compartir objetos personales con otros miembros de la familia, además de mantener una buena higiene de manos. Quienes tienen mayor riesgo de presentar esta afección son las personas de la tercera edad o aquellas que tengan deficiencia en la producción lagrimal”, comentó.