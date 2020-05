Hipertensión y coronavirus: una combinación de cuidado

México.- De acuerdo a la última cifra actualizada de la Organización Mundial de la Salud en el 2015, en el mundo existían aproximadamente un billón de personas con hipertensión en el mundo, para dar un contexto de dimensión, esto equivaldría a la población de todo el continente americano. La estimación indica que para el año 2030, la cifra de personas hipertensas en el mundo sería de un billón y medio. En México se estima que casi el 30 por ciento de la población padece hipertensión.

De acuerdo al doctor Adolfo Chávez Mendoza, especialista en insuficiencia cardíaca, y miembro fundador de GREHTA (Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial) adscrito al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN s.XXI) del IMSS, cada vez más personas jóvenes son hipertensas.

El especialista agregó que la hipertensión se debe en gran medida a factores genéticos, pero que otros hábitos y comorbilidades como el tabaquismo, la obesidad, sendentarismo, estilo de vida y alimentación.

"Cuando nuestros papás comenzaban con hipertensión a los 70 años, nosotros estamos comenzando a los 50 y en una temporada no tan lejana vamos a comenzar a presentar hipertensión a los 30, ya estamos empezando encontrando ya casos", dijo el también expresidente de la Alianza por un Corazón Saludable y jefe de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de Cardiología del CMN s.XXI.

El especialista dijo que debido a la contingencia de coronavirus el Día Mundial contra la Hipertensión que se conmemora el 17 de mayo, sera conmemorado el 17 de junio.

Coronavirus e hipertensión

El especialista aclaró que las personas con hipertensión no tienen más riesgo de contagio por coronavirus, sino que estos corren más riesgo de complicación de la enfermedad Covid-19 causada por el nuevo coronavirus.

"Podemos tener a dos personas de 40 o 50 años, uno que sea hipertenso y otro que no sea hipertenso, los dos se contagian pero el que tenga hipertensión, sobre todo hipertensión mal controlada es el que puede complicarse más".

Por qué existe la complicación de coronavirus en hipertensos

Por qué existe la complicación por coronavirus en personas hipertensas. Freepik.

Chávez Mendoza indicó que la hipertensión es un fenómeno inflamatorio crónico por si misma que produce una respuesta inmunológica más agresiva ante otro fenómeno inflamatorio como es el coronovirus. Entre los enfermos de coronavirus se ha visto un porcentaje muy significativos de hipertensos, pero esto no significa que los hipertensos se contagien más sino que la prevalencia de la hipertensión es sumamente alta y al haber una persona adulta contagiada entre 55 y 60 años, lo más probable (por prevalencia) es que sea hipertensa.

En este momento y en base a la estadística nacional e internacional, estamos prácticamente llegando a tener a uno de cada tres adultos por arriba de los 50 años con hipertensión, es decir, si tenemos tres adultos que se contagian de coronavirus, por lo menos uno será hipertenso, "pero no por que la hipertensión haya favorecido al contagio, sino porque la estadística de personas hipertensas es muy alta", dijo Chávez Mendoza.

Tratamientos contra hipertensión ¿suspender o no?

El especialista fue muy claro al recomendar a los pacientes con hipertensión a no dejar de lado sus tratamientos, a menos que su médico tratante les refiera cambiar el tratamiento, pero nunca abandonarlo.

"No se deben suspender, si se suspenden en base a una mala información que un momento salió, incrementamos el riesgo de muerte, no por coronavirus, sino por una enfermedad cardiovascular, se descontrola de la presión, le da un infarto cerebral o un infarto al miocardio entonces la mortalidad incrementa, no por coronavirus sino por el descontrol de la presión".

Síntomas de coronavirus en las personas hipertensas

Hipertension puede complicar el coronavirus.

Con respecto a los síntomas de coronavirus en las personas hipertensas, dijo que son exactamente los mismos que para otras personas, como cefalea, tos, fiebre, y otros como dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto.

Agregó que muchos hipertensos pueden pensar que el dolor de cabeza puede ser generado por un descontrol de la hipertensión pero esto no necesariamente puede ser así; "puede ser el coronavirus o efectivamente puede ser presión alta", pero dijo que se deben tomar precauciones ante este dolor.

Dijo que también deben seguir las recomendaciones generales como no salir de casa, no tocarse la cara, seguir las reglas del distanciamiento social y no dejar de tomarse los medicamentos para tratar enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, etc.

Acudir al hospital

Dijo que ante síntomas como dolor de pecho, incapacidad para respirar, no poder una parte del cuerpo, independientemente de coronvirus o no se debe acudir al hospital a recibir tratamiento, dijo el doctor.

Agregó que muchas veces por miedo a contagiarse del coronavirus no van a urgencias y mucha gente ha muerto por infarto en su casa por no querer acudir al hospital por el temor al coronavirus.

De acuerdo a cifras oficiales en México, siete de cada 10 muertes por coronavirus en México tienen diabetes, hipertensión y obesidad.

