Hombre logra remisión de VIH al recibir células madre con mutación rara

Un hombre de 66 años de edad logró la remisión a largo plazo del VIH luego de recibir un trasplante de células madre que contenían una rara mutación genética. Esto podría dar pie para que los científicos usen estas mutaciones en nuevos tratamientos para curar a más pacientes.

Sin embargo, esta mutación es sumamente raras. El paciente de este estudio ha vivido más de la mitad de su vida con el virus y ha sido también parte de un puñado de personas que han entrado en remisión tras recibir células madre de un donante con esta mutación.

El estudio fue realizado por médicos de City of Hope, en Duarte, California. El doctor y exprofesor de Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, William Haseltine dijo que este podría ser el primer paso de un largo camino hacia la cura.

El anuncio de este nuevo caso de remisión de dio en la 24 Conferencia Internacional sobre el SIDA realizada en Montreal, Canadá, pero se aclaró que este tratamiento no tiene implicación inmediata para la mayoría de los pacientes con VIH.

“Cuando me diagnosticaron VIH en 1988, como a muchos otros, pensé que era una sentencia de muerte”, dijo el paciente de City of Hope, que pidió no ser identificado, en un comunicado compartido por el hospital. “Nunca pensé que viviría para ver el día en que ya no tengo VIH”.

El paciente recibió el trasplante a principios de 2019, pero continuó la terapia antirretroviral hasta que fue vacunado contra la Covid-19 y ha estado en remisión durante un año y medio.

Te recomendamos leer:

La mutación que ha servido para la remisión del paciente es conocida como CCR5-delta 32, quienes la tienen no pueden infectarse de VIH, pues esta cierra de golpe la puerta de entrada del virus para entrar y atacar al sistema inmunológico; Esa puerta es el receptor celular CCR5.