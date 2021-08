Hoy ya no estás, pero vives a través de mí; agradece joven recibir trasplante de córnea

Una joven brasileña, Danielle Nunes se conmovió hasta las lágrimas tras recibir una trasplante de córnea y en su llanto agradeció al donante “hoy ya no estás, pero vives a través de mí”, dijo la mujer de 25 años.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, agradeció haber recibido el trasplante y recuperar la vista luego de varios años en lista de espera.

Ella padecía una enfermedad conocida como queratocono, que le afectaba la visión y le permitía solo tener un 10 por ciento de agudeza en la vista.

A través de su cuenta de Instagram esto fue lo que compartió:

El 16/06/21 cerraste los ojos para siempre, el 18/06/21 recibí tu córnea para volver a ver. No sé quién eras, no sé cómo te llamas, no sé tu género ni tu color ni tu religión, no sé cuál era tu edad, no sé si tú eras feliz o no, no sé qué te trajo aquí, pero de una cosa estoy seguro, fuiste una persona buena y generosa al dejar tus órganos para ayudar a otras personas. Hoy, ya no estás aquí, sino que vive a través de mí, y haré todo para que mis ojos solo vean bien.

Levanto mis pensamientos al Cielo, y pido que Esté en paz con donde está, su muerte no fue en vano, agradecimiento por el regalo que me diste cerca de mi cumpleaños, y también por el bien que le hiciste a la vida de otras personas que se beneficiaron de tus otros órganos.

Joven agradece a través de Instagram su trasplante de córnea.

En una entrevista para un sitio de noticias de Brasil, dijo que a los 17 años se enteró de que tenía una enfermedad llamada queratocono.

Esta enfermedad ocurre cuando la córnea se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono.

Una córnea en forma de cono provoca visión borrosa y puede producir sensibilidad a la luz y al resplandor.

Esta enfermedad hizo que fuera sometida a una cirugía para implantar unos anillos en la córnea, pero estos no fueron suficiente para detener el avance de la enfermedad.

Luego de cambiar de médico, este la puso en lista de espera para recibir una córnea.

La cirugía pudo hacer que siete días después, Danielle comenzara a recuperar la vista.

