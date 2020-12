IMSS garantiza abasto de claves oncológicas con casi 700 mil piezas para tratamiento infantil

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a garantizar el abasto de medicamento oncológico para pacientes pediátricos que llevan su tratamiento en Unidas de Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en los estados de Veracruz y Baja California según lo informado esté sábado por el director administrativo, Humberto Padreo Moreno.

A través de la decimocuarta sesión entre autoridades del Seguro Social y madres y padres de niños que reciben tratamiento oncológico en el IMSS, Padrero Moreno garantizó el compromiso de la institución con más de 690 mil piezas de claves oncológicas.

De momento informó que 100 cajas de citarabina están por entregarse al Hospital General de Zona (HGZ) con Unida de Medicina Familiar (UMF) No. 32 de Veracruz, junto con ello indicó que los medicamentos de bleomicina y viplastina ya están disponibles en los HGZ No. 1 y No. 20 en Tijuana, Baja California.

Por su parte el coordinador del OncolIMSS Pediátrico, el doctor Enrique López Aguilar mencionó que se buscará impulsa las Unidades de Acompañamiento para que las niñas y niños con cáncer cuenten con un espacio multidisciplinario en el acompañamiento y seguimiento por parte de especialistas.

Asimismo, durante la sesión virtual, los integrantes del dialogó acordaron agregar como parte de tratamientos las plataforma de WhatsApp para la atención de paciente oncológicos pediátricos, así como abrir un apartado con los medicamentos complementarios que no son oncológicos, pero son necesarios para el tratamiento de.

"El compromiso es dar seguimiento a los casos expuestos y la instalación del módulo de atención a padres en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza el próximo lunes 21 de diciembre" agregó el comunicado.