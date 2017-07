ISSSTE realiza segundo implante de mandíbula en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- El ISSSTE se coloca a la vanguardia con el trabajo de los cirujanos maxilofaciales del centro Médico Nacional 20 de Noviembre, quienes realizaron la colocación de la segunda prótesis de mandíbula a la medida diseñada por el instituto para Itzel Montserrat Pérez Mendieta de 21 años, quien nació con la mandíbula pegada al cráneo, hoy después de 18 años de cirugías culmina su tratamiento que le permite sonreírle a la vida.

Acompañada de sus padres Dulce María y José Jaime, Itzel fue presentada por el grupo cirujanos como un “Caso Médico Sobresaliente de Reconstrucción de Mandíbula”, anunciando que el tratamiento de la joven ha culminado y ha logrado integrarla a la sociedad y actualmente se prepara para lograr en un futuro ser odontóloga y ser cirujana maxilofacial para ayudar a niños que padezcan su mismo problema.

Itzel brinda un emotivo mensaje a Dra. Laura Leticia Pacheco Ruiz, (Foto: Cortesía)

“Con la prótesis acabaron años de sufrimiento por cirugías difíciles y tratamientos dolorosos; me toco mi cara y se siente bonito ya no está la mandíbula incompleta, puedo masticar, morder, sonreír, juntar los dientes, abrir y cerrar la boca y eso me hace sentir bien conmigo misma porque no lo podía hacer cuando era chiquita. Ahora puedo comer manzana y elote lo que me era imposible”, expresó visiblemente emocionada Itzel.

El equipo de cirujanos maxilofaciales a cargo del moderno tratamiento lo integra la Dra. Laura Leticia Pacheco Ruiz, Jefa de Enseñanza de la Coordinación de Cirugía, y el Dr. Jorge Chaurand Lara.

Un costo de más de 5 millones es lo que se ha invertido en 18 años que la joven ha sido sometida a una gran cantidad de cirugías, estudios, terapias y atención multiprofesional de alta especialidad, así como la asignación de su prótesis de mandíbula.

“Operamos a Itzel el 19 de octubre de 2016, fue una cirugía con alto grado de complejidad que implicó ocho horas de trabajo. No se puede acceder por la boca de la paciente porque el contacto con saliva pondría en riesgo de infección el procedimiento; los abordajes se hicieron detrás de las orejas en la base de cráneo y por el frente del cuello para llegar a la mandíbula” expresó Pacheco Ruiz.

Itzel y la Dra. Laura Leticia Pacheco Ruiz, (Foto: Cortesía)

Rafael Ordónez García, cirujano otorrinolaringólogo explicó que Itzel sufrió un accidente en motocicleta que le causó lesiones en el tabique nasal, la paciente solo podía respirar por la boca al presentar una afectación en las vía aérea, operándole la nariz y corrigiendo su estructura que les permitió corregir este problema.

Itzel culminó brindando un emotivo agradecimiento y con lágrimas en su rostro expresó su sentir a la Doctora Pacheco “porque me ha atendido desde los dos años, confié mucho en ella, en que iba a hacer todo lo posible para que yo tuviera un buen tratamiento; también estoy agradecida con el ISSSTE por apoyarme por parte de mis papás para superar mi problema”.