Identifican molécula que ayuda a sobrevivir a las células de cáncer

España.- Investigadores de la Universidad de Navarra, en España, han identificado una molécula que ayuda a las células con cáncer a sobrevivir y a evitar que sean destruidas por células inmunitarias. La molécula de ácido ribonucleico (ARN) ayuda a que las moléculas de cáncer de pulmón proliferen.

El estudio sobre el hallazgo fue publicado por la revista Journal of Cell Biology. El bloqueo de esta molécula podría ayudar a que los tratamientos contra el cáncer de pulmón con inmunoterapia sean más efectivos, actualmente estos tratamientos son efectivos en un 20 por ciento.

Sin embargo, “muchas mutaciones afectan otras partes del genoma, que durante mucho tiempo se consideraron ADN ‘basura’, ya que producen moléculas de ARN que no dan lugar a proteínas. El papel de estos ARN no codificantes (lncRNA) en el cáncer todavía no se conoce en profundidad”, dijo Maite Huarte, investigadora del Cima Universidad de Navarra y directora de este estudio.

Para este hallazgo se analizaron más de 7 mil tumores y se descubrió que las células del cáncer de pulmón tienen copias adicionales de lncRNA, denominado ALAL-1.

Estas células producen más ALAL-1 de lo normal, encontraron los especialistas. En una prueba de laboratorio se encontró que reducir los niveles de esta molécula en ratones logró frenar la proliferación de células de cáncer de pulmón y el crecimiento tumoral.

La prueba en ratones también dio a conocer que las células que tenían más presencia de ALAL-1, tenían menos presencia de células inmunitarias dentro de los tumores. Los especialistas indican que las terapias basadas en ARN abre una alternativa para su aplicación clínica en pacientes con cáncer de pulmón.

